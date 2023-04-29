إنقاذ قارب يقل 473 مهاجرا غير شرعي قرب الماية (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الإدارة العامة لأمن السواحل فرع الغربية، إنقاذ قارب هجـرة غير شرعية يقل 473 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عند نقطة الماية الساحلية، وفق الصفحة الرسمية للإدارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتتواصل موجات الهجرة غير الشرعية عبر السواحل الليبية، فيما تحاول السلطات الليبية السيطرة على هذه الظاهرة التي تفاقمت بعد العام 2011.

75 شخصا في إيطاليا بعد إنقاذهم على السواحل الليبية

وقبل يوم واحد، أعلنت مصادر أمنية إيطالية وصول سفينة «جيو بارينتس» التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود إلى ميناء نابولي، حاملة على متنها 75 شخصا.

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ووصلت سفينة الإنقاذ «جيو بارينتس» التابعة لمنظمة «أطباء بلا حدود» إلى ميناء نابولي جنوب إيطاليا، حاملة على متنها مهاجرين غير شرعيين جرى إنقاذهم قرب سواحل ليبيا.

مهاجرون غير شرعيين جرى إنقاذهم على متن قارب هجرة غير شرعية قرب ساحل الماية الليبي. (الإدارة العامة لأمن السواحل فرع الغربية)

مهاجرون غير شرعيين جرى إنقاذهم على متن قارب هجرة غير شرعية قرب ساحل الماية الليبي. (الإدارة العامة لأمن السواحل فرع الغربية)

مهاجرون غير شرعيين جرى إنقاذهم على متن قارب هجرة غير شرعية قرب ساحل الماية الليبي. (الإدارة العامة لأمن السواحل فرع الغربية)

مهاجرون غير شرعيين جرى إنقاذهم على متن قارب هجرة غير شرعية قرب ساحل الماية الليبي. (الإدارة العامة لأمن السواحل فرع الغربية)

عنصر شرطة بالقرب من مهاجرين غير شرعيين جرى إنقاذهم على متن قارب قرب ساحل الماية الليبي. (الإدارة العامة لأمن السواحل فرع الغربية)