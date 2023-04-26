المنظمة الدولية للهجرة: غرق ما لا يقل عن 55 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت المنظمة الدولية للهجرة غرق ما لا يقل عن 55 مهاجرا إثر حادث غرق مأساوي قبالة سواحل ليبيا، أمس الثلاثاء.

وأضافت المنظمة في بيان، اليوم الأربعاء، أنه جرى إحضار خمسة ناجين إلى الشاطئ من قبل خفر السواحل الليبي، مشيرة إلى انطلاق القارب من منطقة القره بوللي، وكان على متنه 60 شخصًا متجهين إلى أوروبا ، بينهم نساء وأطفال.

«فرانس برس»: خفر السواحل انتشل 11 جثة

وحسب وكالة «فرانس برس»، انتشل خفر السواحل الليبي، أمس، جثث 11 مهاجرًا، بينهم طفلة بعد غرق قاربهم المتجه إلى أوروبا قبالة سواحل القره بوللي.

وجرى إبلاغ السلطات الليبية بوجود جثث عشرة رجال وفتاة تطفوا على المياه على بعد أمتار قليلة من شاطئ القره بوللي على مسافة 50 كيلومترًا شرق طرابلس.

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ونجح أربعة أشخاص في العودة إلى شاطئ القره بوللي الذي يسهل الوصول إليه بسبب هدوء مياهه، وقد شاهدهم مصور «فرانس برس» مستلقين على الرمال مرهقين يحاولون استعادة قوتهم بتناول القليل من الخبز والحليب اللذين قدمتهما لهم عناصر الإنقاذ.

وكان القارب يقلّ نحو 80 مهاجرًا وغرق قرب الساحل، حسب أحد الناجين. وحسب جوازات السفر التي أظهرها الناجون، كان على متن القارب مصريون وباكستانيون وبنغال.