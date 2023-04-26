  • Alwasat News
Atwasat

المنظمة الدولية للهجرة: غرق ما لا يقل عن 55 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 أبريل 2023, 04:40 مساء
المنظمة الدولية للهجرة: غرق ما لا يقل عن 55 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا
إنقاذ مهاجرين غير شرعيين من عرض البحر المتوسط، 27 مارس 2021. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أكدت المنظمة الدولية للهجرة غرق ما لا يقل عن 55 مهاجرا إثر حادث غرق مأساوي قبالة سواحل ليبيا، أمس الثلاثاء.

وأضافت المنظمة في بيان، اليوم الأربعاء، أنه جرى إحضار خمسة ناجين إلى الشاطئ من قبل خفر السواحل الليبي، مشيرة إلى انطلاق القارب من منطقة القره بوللي، وكان على متنه 60 شخصًا متجهين إلى أوروبا ، بينهم نساء وأطفال.

«فرانس برس»: خفر السواحل انتشل 11 جثة
وحسب وكالة «فرانس برس»، انتشل خفر السواحل الليبي، أمس، جثث 11 مهاجرًا، بينهم طفلة بعد غرق قاربهم المتجه إلى أوروبا قبالة سواحل القره بوللي.

وجرى إبلاغ السلطات الليبية بوجود جثث عشرة رجال وفتاة تطفوا على المياه على بعد أمتار قليلة من شاطئ القره بوللي على مسافة 50 كيلومترًا شرق طرابلس.

- حكومة باشاغا: «لقاء باري» المشبوه يمس سيادة ليبيا.. وملف الهجرة لا يناقش مع المجالس البلدية
- تاياني: وضع صعب لارتفاع موجات الهجرة غير الشرعية من تونس وليبيا
- إيطاليا: أكبر تدفق للهجرة غير الشرعية خلال 2022 وصل من ليبيا

ونجح أربعة أشخاص في العودة إلى شاطئ القره بوللي الذي يسهل الوصول إليه بسبب هدوء مياهه، وقد شاهدهم مصور «فرانس برس» مستلقين على الرمال مرهقين يحاولون استعادة قوتهم بتناول القليل من الخبز والحليب اللذين قدمتهما لهم عناصر الإنقاذ.

وكان القارب يقلّ نحو 80 مهاجرًا وغرق قرب الساحل، حسب أحد الناجين. وحسب جوازات السفر التي أظهرها الناجون، كان على متن القارب مصريون وباكستانيون وبنغال.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

يوفنتوس ضيف إنتر ميلان في معركة نصف نهائي كأس إيطاليا بأحلام الثأر

يوفنتوس ضيف إنتر ميلان في معركة نصف نهائي كأس إيطاليا بأحلام الثأر
فيلم «نابليون» يحظى بإشادة أصحاب دور السينما الأميركية

فيلم «نابليون» يحظى بإشادة أصحاب دور السينما الأميركية
زيلينسكي: أجريت حديثا طويلا ومهما مع الرئيس الصيني

زيلينسكي: أجريت حديثا طويلا ومهما مع الرئيس الصيني
فوضى عارمة في السودان وفرار مسؤولين من نظام البشير من السجن

فوضى عارمة في السودان وفرار مسؤولين من نظام البشير من السجن
ثورة فبراير في دراسة أكاديمية

ثورة فبراير في دراسة أكاديمية
كاستيانوس حطم رقمًا صمد 75 عامًا.. جيرونا يصعق ريال مدريد برباعية تاريخية

كاستيانوس حطم رقمًا صمد 75 عامًا.. جيرونا يصعق ريال مدريد برباعية تاريخية
أوراق منسية من حياة ألبرت أينشتاين في بلجيكا

أوراق منسية من حياة ألبرت أينشتاين في بلجيكا
ترمز إلى «النهضة الثقافية اللبنانية».. ترميم ثلاث لوحات شوهها انفجار مرفأ بيروت

ترمز إلى «النهضة الثقافية اللبنانية».. ترميم ثلاث لوحات شوهها انفجار مرفأ بيروت
تشافي يرد على أنشيلوتي ويعلق على عودة ميسي لبرشلونة

تشافي يرد على أنشيلوتي ويعلق على عودة ميسي لبرشلونة
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 22): مقلب الراديو

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 22): مقلب الراديو
«في التسعين»: أسباب تأجيلات «دورينا» المستمرة

«في التسعين»: أسباب تأجيلات «دورينا» المستمرة
«وسط الخبر»: الانتحار والعنف العائلي.. مظاهر مختلفة وأسباب متعددة

«وسط الخبر»: الانتحار والعنف العائلي.. مظاهر مختلفة وأسباب متعددة
«إد شيران» أمام القضاء الأميركي في قضية سرقة أدبية تتعلق بأغنيته «ثينكينغ أوت لاود»

«إد شيران» أمام القضاء الأميركي في قضية سرقة أدبية تتعلق بأغنيته «ثينكينغ أوت ...
الاستبعاد من بطولات أوروبا لمدة عام عقوبة في الطريق لـ«يوفنتوس»

الاستبعاد من بطولات أوروبا لمدة عام عقوبة في الطريق لـ«يوفنتوس»
«الأمم المتحدة»: 270 ألف شخص قد يفرون من السودان إلى تشاد وجنوب السودان

«الأمم المتحدة»: 270 ألف شخص قد يفرون من السودان إلى تشاد وجنوب السودان
مسبار «الأمل» الفضائي الإماراتي يلتقط صوراً غير مسبوقة لأحد قمري المريخ

مسبار «الأمل» الفضائي الإماراتي يلتقط صوراً غير مسبوقة لأحد قمري المريخ
إصابات بالجملة تهدد مورينيو في روما بعد اللعب بـ9 لاعبين

إصابات بالجملة تهدد مورينيو في روما بعد اللعب بـ9 لاعبين
طرق صنع صابون الألوفيرا في المنزل

طرق صنع صابون الألوفيرا في المنزل
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شركة الكهرباء: وصول شحنات مخصصة لمحطات الخمس والرويس وجنوب طرابلس
شركة الكهرباء: وصول شحنات مخصصة لمحطات الخمس والرويس وجنوب طرابلس
«التعليم» تصدر تعميما بعد رصد حالات قيادة متهورة لسائقي سيارات نقل الطلاب
«التعليم» تصدر تعميما بعد رصد حالات قيادة متهورة لسائقي سيارات ...
الدبيبة يدعو إلى مشاركة نسائية أكبر في القضايا العامة.. ويعلن تأسيس جائزة المرأة الليبية
الدبيبة يدعو إلى مشاركة نسائية أكبر في القضايا العامة.. ويعلن ...
ضبط تشكيل عصابي سرق مواطنا تحت تهديد السلاح في البيضاء
ضبط تشكيل عصابي سرق مواطنا تحت تهديد السلاح في البيضاء
«بلدي غريان» يشكل لجنة للمصالحة
«بلدي غريان» يشكل لجنة للمصالحة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر...
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر...
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل «بحر السلام»
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل ......
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك...
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول رؤية هلال شوال (صور)
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول ......
المزيد
مداهمة مصنع في ككلة وضبط 21 غالون مملوءة بخمور معدة للترويج
مداهمة مصنع في ككلة وضبط 21 غالون مملوءة بخمور معدة للترويج...
المنظمة الدولية للهجرة: غرق ما لا يقل عن 55 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا
المنظمة الدولية للهجرة: غرق ما لا يقل عن 55 مهاجرا قبالة ......
حكومة باشاغا: الأحد والإثنين عطلة رسمية لمناسبة عيد العمال
حكومة باشاغا: الأحد والإثنين عطلة رسمية لمناسبة عيد العمال...
«بلدي غريان» يشكل لجنة للمصالحة
«بلدي غريان» يشكل لجنة للمصالحة...
ضبط تشكيل عصابي سرق مواطنا تحت تهديد السلاح في البيضاء
ضبط تشكيل عصابي سرق مواطنا تحت تهديد السلاح في البيضاء...
المزيد