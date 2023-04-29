  • Alwasat News
Atwasat

3 إرشادات ضرورية من «مكافحة الأمراض» في اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أبريل 2023, 07:19 صباحا
3 إرشادات ضرورية من «مكافحة الأمراض» في اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية
شعار المركز الوطني لمكافحة الأمراض، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أحيا المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، من خلال عدة إرشادات للعاملين في مكان العمل.

- بمناسبة أسبوع التحصين العالمي.. «مكافحة الأمراض» يدعو لاستكمال جرعات لقاح «كورونا»

ولفت المركز في بيان الجمعة، إلى تحقق الصحة والسلامة في مكان العمل عن طريق، ثلاث أمور يتمثل أولها في 1توفير التدريبات والتعليمات الآمنة عن مخاطر مكان العمل وكيفية تجنبها.

معدات وأدوات آمنة وصحية
وأوضح أن الأمر الثاني يتمثل في تحسين الظروف العامة للعمل بتوفير معدات وأدوات آمنة وصحية، وفي النهاية توفير معدات الحماية الشخصية المناسبة للموظفين والتأكد من استخدامها بشكل صحيح.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد

عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد
بعثة الأهلي طرابلس تغادر إلى تونس

بعثة الأهلي طرابلس تغادر إلى تونس
مدرب بايرن: لم يفت الآوان على الفوز بلقب الدوري

مدرب بايرن: لم يفت الآوان على الفوز بلقب الدوري
نسبة المدخنين في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى على الإطلاق

نسبة المدخنين في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى على الإطلاق
مصر تكشف عن تمثال لبوذا بمعبد أثري على ساحل البحر الأحمر

مصر تكشف عن تمثال لبوذا بمعبد أثري على ساحل البحر الأحمر
«في التسعين» عبر «WTV» يناقش حقيقة صيانة ملعب طرابلس

«في التسعين» عبر «WTV» يناقش حقيقة صيانة ملعب طرابلس
مصر تعلن دخول أكثر من 14 ألف سوداني إلى أراضيها

مصر تعلن دخول أكثر من 14 ألف سوداني إلى أراضيها
«استثنائي ومتميز».. اسم بيليه يدخل قاموس اللغة البرتغالية

«استثنائي ومتميز».. اسم بيليه يدخل قاموس اللغة البرتغالية
تطورات الوضع في السودان في اليوم الأخير للهدنة

تطورات الوضع في السودان في اليوم الأخير للهدنة
«مذهل».. غوارديولا يشيد بالثنائي دي بروين وهالاند عقب الإطاحة بأرسنال

«مذهل».. غوارديولا يشيد بالثنائي دي بروين وهالاند عقب الإطاحة بأرسنال
عدد من شباب الزاوية يعلنون «العصيان المدني».. ويطالبون بمحاسبة المجلس البلدي ومدير الأمن

عدد من شباب الزاوية يعلنون «العصيان المدني».. ويطالبون بمحاسبة المجلس البلدي ...
تأثيرات تغير المناخ في شرق أفريقيا.. نفوق ماشية وتدمير محاصيل ومغادرة ملايين الأشخاص مناطقهم

تأثيرات تغير المناخ في شرق أفريقيا.. نفوق ماشية وتدمير محاصيل ومغادرة ملايين ...
«الاقتصاد» تحض على تنفيذ قرار حظر مزاولة غير الليبيين للأنشطة التجارية

«الاقتصاد» تحض على تنفيذ قرار حظر مزاولة غير الليبيين للأنشطة التجارية
احتجاجات شعبية في الزاوية بعد تداول مقاطع لتعذيب شباب (فيديو وصور)

احتجاجات شعبية في الزاوية بعد تداول مقاطع لتعذيب شباب (فيديو وصور)
كاريكاتير حليم - أزمة البصل!

كاريكاتير حليم - أزمة البصل!
شاهد في «تغطية خاصة»: مصالحات برقة.. انفراجة حقوقية أم تجديد للسيطرة؟

شاهد في «تغطية خاصة»: مصالحات برقة.. انفراجة حقوقية أم تجديد للسيطرة؟
فيلم «نابليون» يحظى بإشادة أصحاب دور السينما الأميركية

فيلم «نابليون» يحظى بإشادة أصحاب دور السينما الأميركية
فوضى عارمة في السودان وفرار مسؤولين من نظام البشير من السجن

فوضى عارمة في السودان وفرار مسؤولين من نظام البشير من السجن
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضبط عاملين وافدين يمتهنان السرقة في سبها
ضبط عاملين وافدين يمتهنان السرقة في سبها
مداهمة مصنع خمور محلية في بوعطني
مداهمة مصنع خمور محلية في بوعطني
مصادر بعد اجتماع مع الحداد: لجنة بمشاركة عسكريين لبحث مطالب الزاوية
مصادر بعد اجتماع مع الحداد: لجنة بمشاركة عسكريين لبحث مطالب ...
3 إرشادات ضرورية من «مكافحة الأمراض» في اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية
3 إرشادات ضرورية من «مكافحة الأمراض» في اليوم العالمي للصحة ...
«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا (السبت 29 أبريل 2023)
«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا (السبت 29 ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر...
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر...
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل «بحر السلام»
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل ......
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك...
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول رؤية هلال شوال (صور)
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول ......
المزيد
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 29 أبريل 2023)
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 29 أبريل 2023)...
حكومة الدبيبة: الأحد والإثنين عطلة عيد العمال
حكومة الدبيبة: الأحد والإثنين عطلة عيد العمال...
اليوم الذكرى 108 لمعركة القرضابية
اليوم الذكرى 108 لمعركة القرضابية...
«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا (السبت 29 أبريل 2023)
«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة على مناطق غرب ليبيا (السبت ......
3 إرشادات ضرورية من «مكافحة الأمراض» في اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية
3 إرشادات ضرورية من «مكافحة الأمراض» في اليوم العالمي للصحة ......
المزيد