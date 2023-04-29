3 إرشادات ضرورية من «مكافحة الأمراض» في اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية

أحيا المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، من خلال عدة إرشادات للعاملين في مكان العمل.
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ولفت المركز في بيان الجمعة، إلى تحقق الصحة والسلامة في مكان العمل عن طريق، ثلاث أمور يتمثل أولها في 1توفير التدريبات والتعليمات الآمنة عن مخاطر مكان العمل وكيفية تجنبها.
معدات وأدوات آمنة وصحية
وأوضح أن الأمر الثاني يتمثل في تحسين الظروف العامة للعمل بتوفير معدات وأدوات آمنة وصحية، وفي النهاية توفير معدات الحماية الشخصية المناسبة للموظفين والتأكد من استخدامها بشكل صحيح.
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