3 إرشادات ضرورية من «مكافحة الأمراض» في اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية

القاهرة - بوابة الوسط

أحيا المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، من خلال عدة إرشادات للعاملين في مكان العمل.

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ولفت المركز في بيان الجمعة، إلى تحقق الصحة والسلامة في مكان العمل عن طريق، ثلاث أمور يتمثل أولها في 1توفير التدريبات والتعليمات الآمنة عن مخاطر مكان العمل وكيفية تجنبها.