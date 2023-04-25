بمناسبة أسبوع التحصين العالمي.. «مكافحة الأمراض» يدعو لاستكمال جرعات لقاح «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط

دعا مركز مكافحة الأمراض جميع المواطنين والمقيمين إلى تلقي لقاح «كورونا» واستكمال جميع الجرعات وذلك بمناسبة أسبوع التحصين العالمي.

وقال المركز عبر حسابه على «فيسبوك» إنه يهدف في أسبوع التحصين العالمي لتسليط الضوء على أهمية التحصين وتعزيز الوعي بضرورة تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، كوسيلة للحماية من الفيروس والمساهمة في تحقيق المناعة المجتمعية، مؤكدًا ضرورة أن «نتحلى بالوعي والمسؤولية لحماية أنفسنا ومجتمعنا للحد من انتشار هذا الفيروس».

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وفي آخر إحصائية، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في 18 أبريل الجاري، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الفترة من العاشر إلى 16 أبريل الجاري.

أسبوع التحصين العالمي

ويأتي أسبوع التحصين العالمي خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل في كل عام، بهدف رفع مستوى الوعي وزيادة معدلات التحصين ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات في جميع أنحاء العالم.

وتعمل منظمة الصحة العالمية في شتى أنحاء العالم من أجل إذكاء الوعي بأهمية اللقاحات والتمنيع وضمان حصول الحكومات على ما يلزم من إرشادات ودعم تقني لتنفيذ برامج تمنيع رفيعة المستوى.