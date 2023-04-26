قافلة طبية تصل مستشفى تراغن لإجراء عمليات جراحية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، وصول القافلة الطبية إلى مستشفى تراغن التعليمي؛ للبدء في إجراء عمليات الكشف والفحوصات لتجهيز الحالات من أجل جراء العمليات الجراحية.

وقالت الوزارة إن القافلة تضم 18 طبيبًا وإخصائيًا واستشاريًا من مختلف التخصصات الطبية، لإجراء الفحوصات والعمليات بمستشفى تراغن، وجاءت بتعليمات من وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، وبإشراف وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات العامة الدكتور سعد عبد الوكيل، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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وصلت القافلة إلى مطار سبها، حيث كان في استقبالها مدير إدارة المناطق الصحية المتكاملة بديوان وزارة الصحة، ومدير المنطقة الصحية المتكاملة الجنوبية، ومدير مركز طب الطواري والميدان المنطقة الجنوبية.

وباشرت إدارة المناطق الصحية المتكاملة بديوان وزارة الصحة، عملية التنسيق لهذه القافلة منذ مطلع شهر أبريل الجاري، مع مديري مستشفى قيرة القروي، ومستشفى تراغن التعليمي عن طريق المنطقة الصحية المتكاملة الجنوبية.

فريق طبي مستشفى تراغن لإجراء عمليات جراحية، الثلاثاء 25 أبريل 2023 (وزارة الصحة)

فريق طبي مستشفى تراغن لإجراء عمليات جراحية، الثلاثاء 25 أبريل 2023 (وزارة الصحة)