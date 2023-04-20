شاهد في «وسط الخبر».. هل هناك خطة إيطالية لتوطين المهاجرين في ليبيا؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، أمس الأربعاء، الضوء على دعوة منظمات المجتمع المدني في فزان إلى إيقاف منظمة «آرا باتشي» الإيطالية والتحقق ومتابعة نشاطاتها في كل مناطق ومدن ليبيا، وذلك خوفا على إحداث تغييرات ديمغرافية في مناطقهم عبر توطين المهاجرين.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إن «اجتماع مجموعة من عمداء ومسؤولي الزراعة ببلديات الجنوب مع منظمة آرا باتشي في مدينة باري الإيطالية يهدف إلى توطين المهاجرين غير الشرعيين في مناطق فزان».

عميد «بلدي أوباري» ينفي وجود مخطط لتوطين المهاجرين

وقال عميد المجلس البلدي أوباري أحمد ماتكو، في مداخلة هاتفية، إن البرنامج الذي جرى التفاوض حوله في باري لا علاقة له بمسألة توطين المهاجرين، متابعا: «نحن لم نذهب إلى هناك من تلقاء أنفسنا، ولكن عبر وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة التي نسقت البرنامج، وهو يخص دعم قطاع الزراعة».

- منظمات المجتمع المدني في فزان تدعو إلى إيقاف منظمة «آرا باتشي» الإيطالية والتحقق من أنشطتها في ليبيا

وتابع: «لا يمكن أن نقبل بهذا، ونحن وطنيون، وتلك المسألة ليست من اختصاص البلديات»، مشيرا إلى تنفيذ برامج دعم الزراعة في الجنوب الليبي منذ سنوات، حيث شارك عمداء البلديات في عديد الندوات حول هذا الملف في دول عدة منها مصر والإمارات وقطر وتركيا ودول، وشدد على أن «توطين المهاجرين ليس موجودا وغير وارد في البرنامج».

خطة لتوطين المهاجرين الجنوب

في حين يرى الباحث والناشط السياسي علي السعيدي أن المشروع في ظاهره يدعم قطاع الزراعة في الجنوب، لكن الهدف الحقيقي منه «توطين الجنوب».

وقال السعيدي، في مداخلة، «الأمر يعد قضية أمن قومي لليبيا، وما حدث يحتاج توضيحا من الحكومة الإيطالية حيث جرت دعوة عمداء بلديات الجنوب لتوقيع اتفاق لدعم قطاع الزراعة، ولكن ظهرت منظمة (آرا باتشي) تعرض دفع أموال لدعم قطاع الزراعة بهدف توطين المهاجرين في الأراضي الليبية... ننتظر من حكومة الوحدة ووزارة الحكم المحلي توضيح ما حدث خلال الأيام الماضية».