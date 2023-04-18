رئيس لجنة الجزاءات بشأن ليبيا يقدم إيجازا لمجلس الأمن

القاهرة - بوابة الوسط

قدم رئيس لجنة الجزاءات بشأن ليبيا، المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم «1970»، السفير الياباني كيميهيرو إشيكاني، اليوم الثلاثاء، إيجازًا عن أنشطة اللجنة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول ليبيا.

وقال السفير الياباني إن الإيجاز يغطي الفترة من الفترة من 17 ديسمبر 2022 إلى 18 أبريل 2023، لافتا إلى أن اللجنة وافقت على اتخاذ إجراء في واحد من التوصيات، وعند متابعة هذا الإجراء حذفت قائمة العقوبات وذلك بتضمين بعض التغييرات.

وبالنسبة للتقرير المرحلي، أوضح إشيكاني أنه ألقى الضوء على جوانب حظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة وبعض التدابير المتعلقة بالشروع في تصدير النفط بطرق غير المشروعة.

حظر الأسلحة على ليبيا

وأوضح رئيس لجنة الجزاءات أن اللجنة تلقت تقريرًا خطيًا بضبط شحنة أسلحة قد أبلغ عنها مسبقًا، إضافة إلى تقرير بالتفتيش من جانب العملية الأوروبية «إيريني».

كما تلقت اللجنة رسالة من ليبيا بشأن بالمسائل المتلقة بحظر السلاح، كما نظرت في الطلب من المغرب المتعلق فيما يتعلق بالتصريح بتصدير مواد متفجرة وغير متفجرة إلى ليبيا وخلصت إلى أنها مواد لا تقع في إطار حظر السلاح في الحالتين. وبموجب إعفاء الحظر من السفر تلقت اللجنة إخطارا من سويسرا بوصول صفية فركش أرملة القذافي قادمة من مصر ثم عادت إليها.