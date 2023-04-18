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زينينغا يبحث مع أعضاء بمجلس النواب مبادرة باتيلي بشأن الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 أبريل 2023, 12:51 صباحا
زينينغا يبحث مع أعضاء بمجلس النواب مبادرة باتيلي بشأن الانتخابات
رايزدون زينينغا يلتقي مجموعة من أعضاء مجلس النواب يمثلون طرابلس وبنغازي ومرزق وورشفانة، الإثنين 17 أبريل 2023 (البعثة الأممية)
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ناقش نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا رايزدون زينينغا، اليوم الإثنين، مبادرة الممثل الخاص للأمين العام عبدالله باتيلي بشأن تمكين الانتخابات، وذلك خلال لقاء مع مجموعة من أعضاء مجلس النواب يمثلون طرابلس وبنغازي ومرزق وورشفانة، بحسب بيان نشرته صفحة البعثة الأممية على «فيسبوك».

وأشار البيان إلى تجديد عرض بعثة الأمم المتحدة تقديم الدعم الفني للجنة «6+6» التابعة لمجلسي النواب والأعلى للدولة، حيث سلط نائب الممثل الخاص للأمين العام الضوء على أهمية استكمال القوانين الانتخابية في الوقت المناسب لإجراء الانتخابات هذا العام، بما يتماشى مع مطالب الشعب الليبي.

مناقشة التحديات السياسية والأمنية التي تمنع التقدم في ليبيا
وأضاف البيان أن أعضاء مجلس النواب عرضوا وجهات نظرهم حول التحديات السياسية والأمنية وغيرها من التحديات التي تمنع التقدم في ليبيا.

- لتسريع عملها.. باتيلي يعرض على لجنة «6+6» دعما فنيا ولوجستيا

كما ناقش الاجتماع تضمين آراء المجتمع المدني والمرأة والشباب والأحزاب السياسية والمكونات الثقافية في معالجة العوامل التي تسببت في فشل الانتخابات في عام 2021.

وفي 11 أبريل الجاري، أعرب باتيلي عن استعداد البعثة لتقديم دعم فني ولوجستي من خلال توفير الخبراء، وما يراه أعضاء لجنة «6+6» المشتركة ضروريًا، وذلك بناء على طلب خطي مشترك من اللجنة.

وبعث باتيلي بمذكرة رسمية بهذا الخصوص إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وأعضاء اللجنة في سبيل تسريع عمل اللجنة الليبية ـ الليبية لإجراء انتخابات شاملة ونزيهة في العام 2023.

رايزدون زينينغا يلتقي مجموعة من أعضاء مجلس النواب يمثلون طرابلس وبنغازي ومرزق وورشفانة، الإثنين 17 أبريل 2023 (البعثة الأممية)
رايزدون زينينغا يلتقي مجموعة من أعضاء مجلس النواب يمثلون طرابلس وبنغازي ومرزق وورشفانة، الإثنين 17 أبريل 2023 (البعثة الأممية)
رايزدون زينينغا يلتقي مجموعة من أعضاء مجلس النواب يمثلون طرابلس وبنغازي ومرزق وورشفانة، الإثنين 17 أبريل 2023 (البعثة الأممية)
رايزدون زينينغا يلتقي مجموعة من أعضاء مجلس النواب يمثلون طرابلس وبنغازي ومرزق وورشفانة، الإثنين 17 أبريل 2023 (البعثة الأممية)
رايزدون زينينغا يلتقي مجموعة من أعضاء مجلس النواب يمثلون طرابلس وبنغازي ومرزق وورشفانة، الإثنين 17 أبريل 2023 (البعثة الأممية)
رايزدون زينينغا يلتقي مجموعة من أعضاء مجلس النواب يمثلون طرابلس وبنغازي ومرزق وورشفانة، الإثنين 17 أبريل 2023 (البعثة الأممية)
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