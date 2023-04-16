شاهد «اقتصاد بلس»: مبادرات خيرية تستهدف الأسر المحتاجة في شهر رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الأحد، الضوء على مجموعة من الأخبار المتعلقة بأوضاع المواطنين المعيشية، ومن بينها تدشين مبادرات خيرية تستهدف الأسر المحتاجة في شهر رمضان.

وأشار البرنامج إلى تسمم 5 أطفال في غريان بسبب الألبان، حيث سحب مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الجمعة، عينات من كل محال بيع الألبان ومشتقاته بالمدينة بعد حالات التسمم.

كما لفت البرنامج إلى دعوة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إلى ضرورة تطوير النظام الضريبي بمصلحة الضرائب وتنفيذ منظومات تسهم في جودة العمل وتنظيمه، للحد من التزوير، بالإضافة إلى التنسيق بين وزارتي الاقتصاد والمالية ومصرف ليبيا المركزي لمناقشة عدد من الإعفاءات التي تمنح لنوع من النشاطات لدعمها والوقوف معها.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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