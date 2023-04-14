«الإسكان» تعلن بدء تنفيذ مشروعات في باطن الجبل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الإسكان والتعمير في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدء تنفيذ مشروعات في بلدية باطن الجبل، ضمن خطة «عودة الحياة».

وانطلقت عمليات رصف الطريق الرابط بين تيجي وأولاد طالب، بحضور وكيل الوزارة للمناطق المتضررة عبدالمولى المهدي، ومدير إدارة المشروعات المكلف بالوزارة، وعميد وأعضاء المجلس البلدي باطن الجبل ووجهاء وأعيان المنطقة، ورئيس وأعضاء ديوان وزارة الإسكان والتعمير بالمنطقة الغربية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

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يأتي ذلك بعد زيارات لوزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي للبلدية، جرى خلالها مناقشة عدة ملفات متعلقة بالمشاريع التابعة للوزارة بالمنطقة مع عميد البلدية ووجهاء المنطقة، وبحضور عدد من أصحاب الشركات المنفذة للمشاريع هناك.