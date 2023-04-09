حملة أمنية بشوارع طرابلس لضبط المتسولين في الأيام الأخيرة من رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأحد، استمرار جهود الحد من ظاهرة التسول في شوارع العاصمة، خلال هذه الأيام التي يكثر فيها المتسولون.

وقالت المديرية في بيان إنه رغم جهود الأجهزة الأمنية؛ فإن ظاهرة التسول لا تزال حاضرة في الأسواق وإشارات المرور وأمام المساجد، لا سيما خلال هذه الأيام في شهر رمضان وموسم الأعياد.

متسولون في زي تنكري

وأضافت أن «المتسولين في الغالب وفي معظم تقارير الضبطيات نجدهم ينتحلون شخصية المواطن الليبي بارتداء الزي التقليدي سواء النسائي- الفراشية، أو رجالي - البدلة العربية».

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ونشرت المديرية صورًا لعدد من المتهمات بالتسول جرى ضبطهن من قبل عناصر الشرطة النسائية التابعة لها، مؤكدة استمرار تلك الحملة بغرض نشر الأمن والاستقرار وعدم إزعاج المواطنين.

عدد من المتسولات جرى ضبطهن في طرابلس. (مديرية طرابلس)