حجز أكثر من 60 شاحنة مخالفة بالطرق الزراعية في الجفارة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، حجز أكثر من 60 شاحنة داخل الطرق الزراعية في محاولة من أصحابها الهروب من النقاط والتمركزات الأمنية اليوم الأربعاء.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن حجز هذه الشاحنات جرى بعدما شرعت فرقة المهام الخاصة التابعة لقسم شرطة النجدة بمديرية أمن الجفارة في تنفيذ حملة لضبط الشاحنات المخالفة على الطرقات العامة.

- انشطار سيارة إلى نصفين على الطريق السريع بطرابلس

- بالصور.. ضبط 173 سيارة بدون لوحات ورخص قيادة في طرابلس

ونوهت وزارة الداخلية بأن حملة ضبط الشاحنات المخالفة ستستمر لمنع سير هذه الشاحنات في الطرق الزراعية والاقتصار على الطرق العامة فقط.

تمركز أمني بإحدى الطرق الزراعية بالجفارة، الأربعاء 5 أبريل 2023. (وزارة الداخلية)

شاحنات مصطفة عند تمركز أمني بإحدى الطرق الزراعية بالجفارة، الأربعاء 5 أبريل 2023. (وزارة الداخلية)