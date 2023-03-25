  • Alwasat News
Atwasat

بالصور.. ضبط 173 سيارة بدون لوحات ورخص قيادة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 مارس 2023, 09:13 مساء
بالصور.. ضبط 173 سيارة بدون لوحات ورخص قيادة في طرابلس
سيارات ضبطتها شرطة مرور أبوسليم بطرابلس. (مديرية أمن طرابلس)
alwasat radio

قالت مديرية أمن طرابلس إن شرطة مرور أبوسليم تمكنت من ضبط 173 سيارة بدون لوحات معدنية ورخص قيادة داخل بلدية طرابلس الكبرى، صباح اليوم السبت.

كما ألقى أفراد الشرطة بأبوسليم أيضًا القبض على سائق أجنبي الجنسية يقود باتجاه معاكس بطريق المطار في العاصمة، اليوم، وفق بيان للمديرية.

ولا تتوقف مديرية أمن طرابلس عن حملات ضبط سيارات بدون لوحات معدنية أو معتمة الزجاج أو بدون أوراق قانونية، فالسبت الماضي جرى ضبط 237 سيارة بدون لوحات معدنية بإحدى مداخل العاصمة.

- ضبط 237 سيارة بدون لوحات في طرابلس (صور)

كما حرّر عناصر شرطة المرور 1578 مخالفة خلال ثلاثة أيام متواصلة، وذلك لمنع الحوادث وضبط المخالفين ونشر الأمن في العاصمة.

تحرير مخالفات لسيارات بدون لوحات في طرابلس (مديرية أمن طرابلس)
تحرير مخالفات لسيارات بدون لوحات في طرابلس (مديرية أمن طرابلس)
تحرير مخالفات لسيارات بدون لوحات في طرابلس (مديرية أمن طرابلس)
تحرير مخالفات لسيارات بدون لوحات في طرابلس (مديرية أمن طرابلس)
سيارة ضبطتها شرطة مرور أبوسليم بطرابلس. (مديرية أمن طرابلس)
سيارة ضبطتها شرطة مرور أبوسليم بطرابلس. (مديرية أمن طرابلس)
سيارات ضبطتها شرطة مرور أبوسليم بطرابلس. (مديرية أمن طرابلس)
سيارات ضبطتها شرطة مرور أبوسليم بطرابلس. (مديرية أمن طرابلس)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة التعاون والأخضر في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة التعاون والأخضر في «دورينا»
الكاسا وسحوركم علينا (1)

الكاسا وسحوركم علينا (1)
كلينكا | الحلقة الأولى

كلينكا | الحلقة الأولى
الخارجية الأميركية: خطة بايدن المحالة للكونغرس تركز على منع الصراع في ليبيا والحد من العنف بالجنوب

الخارجية الأميركية: خطة بايدن المحالة للكونغرس تركز على منع الصراع في ليبيا ...
الكاميرا الخفية 2023 (1): مقلب الحنش

الكاميرا الخفية 2023 (1): مقلب الحنش
الحلقة الأولى من «The Best Chef»

الحلقة الأولى من «The Best Chef»
«ما وراء التاريخ»: قصر وورتيج

«ما وراء التاريخ»: قصر وورتيج
الركراكي: المغرب لن يدافع وسيهاجم بجرأة أمام البرازيل.. اليوم

الركراكي: المغرب لن يدافع وسيهاجم بجرأة أمام البرازيل.. اليوم
كاريكاتير حليم - مشتريات رمضان!

كاريكاتير حليم - مشتريات رمضان!
الموت يغيب مؤسس «إنتل» صاحب «قانون مور»

الموت يغيب مؤسس «إنتل» صاحب «قانون مور»
نجرسكو وقرينات باللوز على مائدتك ثالث أيام رمضان

نجرسكو وقرينات باللوز على مائدتك ثالث أيام رمضان
حمدي بطاو يبدأ مهامه بالاعتذار ويعد بتصحيح المسار في العودة أمام تونس

حمدي بطاو يبدأ مهامه بالاعتذار ويعد بتصحيح المسار في العودة أمام تونس
مبادرة أفريقية - لاتينية لإحياء 300 ألف كيلومتر من الأنهار

مبادرة أفريقية - لاتينية لإحياء 300 ألف كيلومتر من الأنهار
تقلبات في مجموعة ليبيا لتصفيات «كان 2023» بعد الخسارة بثلاثية أمام تونس

تقلبات في مجموعة ليبيا لتصفيات «كان 2023» بعد الخسارة بثلاثية أمام تونس
مسؤول أميركي: إطلاق المعارض الرواندي بول روسيسباغينا

مسؤول أميركي: إطلاق المعارض الرواندي بول روسيسباغينا
إيران تدعو فرنسا لـ«الإصغاء» للمتظاهرين

إيران تدعو فرنسا لـ«الإصغاء» للمتظاهرين
جريدة «الوسط»: الملف الليبي يعود إلى خانة الأولويات الأميركية

جريدة «الوسط»: الملف الليبي يعود إلى خانة الأولويات الأميركية
خلونا نحلموا بالسفر داخل ليبيا عبر السفينة

خلونا نحلموا بالسفر داخل ليبيا عبر السفينة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
صيانة عدد من شوارع محلة الظهرة ببلدية طرابلس المركز
صيانة عدد من شوارع محلة الظهرة ببلدية طرابلس المركز
نورلاند: الخطة العشرية تدعم تطلعات الليبيين نحو الاستقرار والمساءلة
نورلاند: الخطة العشرية تدعم تطلعات الليبيين نحو الاستقرار ...
ارتفاع سعر الدولار وانخفاض اليورو في السوق الموازية
ارتفاع سعر الدولار وانخفاض اليورو في السوق الموازية
موردة من «سيمنز».. وصول 5 شحنات لمحطة كهرباء الرويس
موردة من «سيمنز».. وصول 5 شحنات لمحطة كهرباء الرويس
نقاش حول تشكيل غرفة مشتركة من الإدارات الخدمية لحل مشاكل المواطنين في البيضاء
نقاش حول تشكيل غرفة مشتركة من الإدارات الخدمية لحل مشاكل ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة توقعاته.. ماذا تضمنت؟
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة ......
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية كانت تقاسمه مع ليبيا
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية......
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو مترات عن مستودعها في اتجاه الحدود التشادية
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو ......
ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطنا وحلق شعره
ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطنا وحلق شعره...
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء...
المزيد
«الكهرباء»: صيانة خط نقل الطاقة درنة - البيضاء
«الكهرباء»: صيانة خط نقل الطاقة درنة - البيضاء...
بالصور.. ضبط 173 سيارة بدون لوحات ورخص قيادة في طرابلس
بالصور.. ضبط 173 سيارة بدون لوحات ورخص قيادة في طرابلس...
كشف نتائج التقرير النهائي لبعثة تقصي الحقائق بشأن ليبيا الإثنين المقبل
كشف نتائج التقرير النهائي لبعثة تقصي الحقائق بشأن ليبيا ......
نقاش حول تشكيل غرفة مشتركة من الإدارات الخدمية لحل مشاكل المواطنين في البيضاء
نقاش حول تشكيل غرفة مشتركة من الإدارات الخدمية لحل مشاكل ......
موردة من «سيمنز».. وصول 5 شحنات لمحطة كهرباء الرويس
موردة من «سيمنز».. وصول 5 شحنات لمحطة كهرباء الرويس...
المزيد