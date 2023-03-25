بالصور.. ضبط 173 سيارة بدون لوحات ورخص قيادة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

قالت مديرية أمن طرابلس إن شرطة مرور أبوسليم تمكنت من ضبط 173 سيارة بدون لوحات معدنية ورخص قيادة داخل بلدية طرابلس الكبرى، صباح اليوم السبت.

كما ألقى أفراد الشرطة بأبوسليم أيضًا القبض على سائق أجنبي الجنسية يقود باتجاه معاكس بطريق المطار في العاصمة، اليوم، وفق بيان للمديرية.

ولا تتوقف مديرية أمن طرابلس عن حملات ضبط سيارات بدون لوحات معدنية أو معتمة الزجاج أو بدون أوراق قانونية، فالسبت الماضي جرى ضبط 237 سيارة بدون لوحات معدنية بإحدى مداخل العاصمة.

- ضبط 237 سيارة بدون لوحات في طرابلس (صور)

كما حرّر عناصر شرطة المرور 1578 مخالفة خلال ثلاثة أيام متواصلة، وذلك لمنع الحوادث وضبط المخالفين ونشر الأمن في العاصمة.

تحرير مخالفات لسيارات بدون لوحات في طرابلس (مديرية أمن طرابلس)

تحرير مخالفات لسيارات بدون لوحات في طرابلس (مديرية أمن طرابلس)

سيارة ضبطتها شرطة مرور أبوسليم بطرابلس. (مديرية أمن طرابلس)

سيارات ضبطتها شرطة مرور أبوسليم بطرابلس. (مديرية أمن طرابلس)