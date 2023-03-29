«أجوكو» تطالب جهاز حرس المنشآت بمزيد الدعم والحماية لحقولها النفطية

القاهرة - بوابة الوسط

طالبت شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» جهاز حرس المنشآت النفطية بإعطاء مزيد الدعم والحماية لحقولها النفطية، بحسب ما أعلنته الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاءت مطالبة «أجوكو» من قبل رئيس لجنة إدارتها محمد بلقاسم بن شتوان، خلال لقائه مع ممثلي جهاز حرس المنشآت النفطية عبدالجليل هيبلو، ومحمود سيدا.

تأمين المنشآت النفطية

وقالت الشركة إن اللقاء جرى خلاله مناقشة عدد من المواضيع أهمها دور جهاز حرس المنشآت المنوط به واختصاصه في تأمين المستخدمين والمحافظة عليهم وتوفير بيئة عمل آمنة لهم للقيام بواجباتهم على الشكل المطلوب، وكذلك المحافظة على أصول ومقدرات الشركة في مختلف حقولها ومواقعها النفطية والتصدي لكل من يريد العبث بها، مراعاة لما تملكه الشركة من حقول كبيرة في مختلف الأراضي الليبية ومن أهمها السرير ومسلة.

وأضافت شركة الخليج العربي للنفط أن «بن شتوان طالب ممثلي حرس المنشآت النفطية بإعطاء هذه الحقول مزيدا من الدعم والحماية».

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كما تطرق اللقاء إلى مناقشة المشكلات والصعوبات التي تهم جهاز حرس المنشآت وكيفية العمل على حلحلتها لضمان استقرار الأمن، الذي ينعكس بدوره على استمرار العمل في المنشآت النفطية.

زيارة ميدانية إلى الحقول النفطية

وأوضحت «أجوكو» أن الطرفين اتفقا خلال اللقاء على أن يقوم رئيس لجنة إدارة الشركة بزيارة ميدانية خلال الأيام المقبلة لحقول الشركة والتي ستبدأ بحقل السرير للوقوف عن كثب والاطلاع على مشاكل العاملين والجهات العاملة بالحقول إن وجدت وحلحلتها بالشكل المطلوب ووفق اللوائح المعمول بها بالشركة.

وفي نهاية اللقاء أشاد رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط محمد بلقاسم بن شتوان، بدور حرس المنشآت النفطية في منطقة عمليات الشركة والعاملين فيه لما يقومون به من جهود لحماية أصول الشركة والمواقع النفطية في كامل تراب الوطن.

لقاء بن شتوان مع مثلي جهاز حرس المنشآت النفطية، الثلاثاء 28 مارس 2023. (أجوكو)