إدارة «أجوكو» تتفقد سير العمل في حقلي مسلة والسرير

القاهرة - بوابة الوسط

زار وفد لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» الحقول والمواقع النفطية التابعة للشركة، اليوم الأربعاء، وكانت أولى محطات الجولة في حقل مسلة؛ حيث كان في استقبالهم مراقب الحقل عبدالقادر مفتاح ومنسقو ورؤساء الأقسام وأفراد حرس المنشآت النفطية.

وضم الوفد رئيس لجنة الإدارة محمد بالقاسم بن شتوان وعضو لجنة الإدارة لشؤون العمليات والصيانة والمصافي عوض محمد وعضو لجنة الإدارة لشؤون الهندسة والإنشاءات وتقنية المعلومات وتطوير الحقول والشؤون الفنية إبراهيم عبدالجليل، وعضو لجنة الإدارة لشؤون الاستكشاف والإنتاج والمعلومات أحمد المجدوب، وعضو لجنة الإدارة للشؤون المالية والموارد البشرية والنقل والخدمات والإمداد أحمد الزوي وبعض مدراء الإدارات، حسب بيان الشركة.

تفقد حقل السرير

وبعد زيارة حقل مسلة، غادر الوفد إلى حقل السرير حيث كان في استقبالهم مراقب الحقل جمعة العماري ومنسقو ورؤساء الأقسام بالحقل؛ حيث رحب بهم العماري وعبر عن امتنانه لهذه الزيارة التي تعبر عن اهتمام لجنة الإدارة بمتابعة سير العمل وأوضاع العاملين في جميع حقول ومواقع الشركة.

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وأكد بن شتوان، في كلمته، أن هذه الزيارة تأتي للاطلاع على سير الأعمال ولقاء المراقبين ورؤساء الأقسام والاستماع إليهم وحل مشكلاتهم وتذليل الصعوبات والعراقيل بالحقول، كما ستستمر الزيارة لعدة أيام لتفقد أوضاع العاملين بالحقول.