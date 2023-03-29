مراقبة الخدمات المالية بنغازي: مرتبات مارس في المصارف غدا

القاهرة - بوابة الوسط

انتهى أعضاء القسم المالي والمراجعة في مراقبة الخدمات المالية بنغازي من استلام وتوزيع حوافظ مرتبات شهر مارس للعاملين بالجهات الممولة من الميزانية العامة.

وستودع المراقبة المبالغ المالية في المصارف غدًا الخميس، حسب ما جاء على صفحة مديرية أمن بنغازي على موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

إحالة مرتبات مارس

وفي 19 مارس الجاري، أعلنت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إحالة مرتبات شهر مارس إلى مصرف ليبيا المركزي، لاستكمال إجراءات تسييلها إلى حسابات الجهات العامة.

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وفي الثامن من مارس، أكدت المالية صرف مرتبات شهر مارس وثلاثة أشهر من منحتي الزوجة والبنات والأولاد قبل شهر رمضان، وذلك لتخفيف الأعباء الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم على المواطنين، وفق الناطق ورئيس الفريق الإعلامي للوزارة فيصل الهمالي.