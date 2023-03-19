«المالية»: إحالة مرتبات مارس إلى المصرف المركزي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، إحالة مرتبات شهر مارس إلى مصرف ليبيا المركزي، لاستكمال إجراءات تسييلها إلى حسابات الجهات العامة.

وفي الثامن من مارس، أكدت وزارة المالية صرف مرتبات شهر مارس وثلاثة أشهر من منحتي الزوجة والبنات والأولاد قبل شهر رمضان، وذلك لتخفيف الأعباء الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم على المواطنين، وفق الناطق ورئيس الفريق الإعلامي للوزارة فيصل الهمالي.

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ومطلع هذا الشهر، بحث رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ووزير المالية خالد المبروك تسريع صرف مرتبات الموظفين لتصل إليهم في وقت مناسب، حيث شدد على أهمية العمل على تنظيم العلاقة بين المصرف والوزارة بما يسهم في صرف المرتبات بشكل أسرع وأكثر دقة، وقد جاء الاجتماع في ظل تأخر صرف المرتبات.