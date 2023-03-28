لجنة من وزارة الصحة تبحث في تركيا تدريب العناصر الطبية

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت لجنة تابعة لوزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع عدد من المؤسسات الطبية التركية تعزيز التعاون في مجال التدريب، وعلاج المرضى الليبيين في عدد من المراكز الطبية المتخصصة.

وتتولى اللجنة الموفدة وفقا لقرار تشكيلها وضع البرامج والخطط اللازمة مع الجانب التركي، لتدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة في تخصصات «الباطنة والعيون والأعصاب والعظام والجلدية والعناية الفائقة وجراحة القلب وجراحة الأورام وعناية الأطفال والأشعة التشخيصية والتخدير»، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وتنظر اللجنة أيضا في فتح آفاق التعاون بين المؤسسات التعليمية والطبية التركية ومستشفى ابن سينا التعليمي بمدينة سرت، من خلال المشاركة في المؤتمرات العلمية وورش العمل والندوات العلمية وتبادل الخبرات، إلى جانب التعاون في مجال تركيب المفاصل والأطراف الصناعية، وتقديم الاستشارات الطبية عن بعد.

أعمال لجنة الصحة في تركيا

وشملت زيارات اللجنة مستشفى أطلس الجامعي ومستشفى استينيا الجامعي ومركز العظام إسطنبول وجامعة أطلس، وقد أبدى الجانب التركي استعداده لتعزيز التعاون مع وزارة الصحة الليبية وتوقيع اتفاقية تعاون بين الطرفين.

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وتتألف اللجنة الموفدة من مدير إدارة التمريض بوزارة الصحة فاطمة الوافي، ورئيس اللجنة العلمية بمستشفى ابن سينا بسرت، ورؤساء أقسام التخدير والعناية الفائقة بالمستشفى، ومدير إدارة الشؤون القانونية.

أفراد اللجنة خلال زيارة إحدى المؤسسات الطبية بتركيا.

لقاء بين أفراد اللجنة ومسؤولين مؤسسات طبية تركية.