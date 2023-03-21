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«الصحة» تبحث إطلاق مبادرة «دعامة الحياة» لمرضى القلب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 مارس 2023, 01:57 صباحا
«الصحة» تبحث إطلاق مبادرة «دعامة الحياة» لمرضى القلب
جانب من اجتماع وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية مع اللجنة العلمية العليا للبرنامج الوطني لأمراض القلب، الإثنين 20 مارس 2023 (وزارة الصحة)
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ناقش نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، الإثنين، الاستعدادات النهائية لإطلاق «البرنامج الوطني لدعامة الحياة»، الذي يهدف إلى إنعاش الخدمات الطبية لمرضى القلب داخل المراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات الكبرى، بالتعاون مع استشاريي أمراض القلب، لدعم برنامج توطين العلاج بالداخل.

جاء ذلك خلال اجتماع مع أعضاء اللجنة العلمية العليا للبرنامج الوطني لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية، بحضور وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات سعد الدين عبد الوكيل، ومدير مكتب البرامج الوطنية بوزارة الصحة، ومدير إدارة الموارد البشرية.

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برنامج متكامل للوقاية من أمراض القلب
وتتولى اللجنة العلمية العليا للبرنامج الوطني لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية بموجب قرار تشكيلها رقم (275) لسنة 2019، «استحداث برنامج مجتمعي وطني متكامل للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، ووضع الخطط والسياسات للحد من أعباء أمراض القلب والأوعية الدموية الصحية منها والنفسية والاجتماعية والإقتصادية على الفرد والمجتمع»، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

كما تتولى اللجنة منح أمراض القلب والأوعية الدموية الأولوية وإدراجها ضمن السياسات العامة والخاصة في كافة قطاعات الدولة واعتبارها برنامجًا وطنيًا، إلى جانب استحداث السجل الوطني لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية.

مسوحات طبية لاكتشاف الأمراض مبكرًا
ومن مهام اللجنة أيضًا إجراء المسوحات الطبية لاكتشاف الأمراض المختلفة مبكرًا، وتحديد وتقييم عوامل الاختطار في المجتمع، فضلًا عن حل المشاكل المترتبة عن القصور في بعض التخصصات الأساسية النادرة مثل جراحة القلب للأطفال وتخدير الأطفال والدراسات الكهروفسيولوجية.

ويقع على عاتق اللجنة بموجب القرار العمل على أن تمثل الرعاية الصحية الأولية حجر الزاوية في الخدمات الصحية لضمان وصول الخدمة لمستحقيها بغض النظر عن مكان سكنه، إلى جانب الاهتمام بالإسعاف بحيث يكون إسعاف متطور وفعال وتفعيل استعمال رقم هاتفي موحد في كافة ربوع ليبيا.

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