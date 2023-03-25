الأرصاد: أجواء مستقرة علي أغلب مناطق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أجواء مستقرة علي أغلب مناطق ليبيا نتيجة تأثير مرتفع جوي، إذ يعمل علي استقرار عوامل الطقس، خاصة مناطق غرب ليبيا.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: السماء صافية.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 24 و28 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا ملحوظا غدا علي أغلب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد

حالة السماء: السماء قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلي غربية معتدلة السرعة، وتنشط أحيانا علي مناطق الجبل الأخضر.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 19 و23 درجة مئوية، ولا تتجاوز اليوم 17 درجة مئوية على الجبل الأخضر، وتسجل زيادة من يوم غد علي أغلب المناطق.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية، وتسجل زيادة تدريجية من يوم غد.