مناقشة تنسيق الجهود الأممية الأوروبية لتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث ممثلو الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة التنسيق من أجل تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة في ليبيا.

وأكد ممثلو الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة خلال اجتماعهم في العاصمة طرابلس أهمية التنسيق المستمر لضمان التنفيذ الناجح لمشاريع التنمية وزيادة منافعها للشعب الليبي، وفق بيان صادر، الجمعة، عن الأمم المتحدة لدى ليبيا.

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وفي يونيو الماضي، وقع وزير التخطيط المكلف في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الزيداني، ومنسقة الشؤون الإنسانية المقيمة للأمم المتحدة لدى ليبيا، جورجيت غانيون، على اتفاقية إطار عمل للتعاون بين ليبيا والمنظمة الدولية في مجال تعزيز التنمية المستدامة.