إنتاج 2500 لتر حليب يوميًا بمصنع القرضابية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أكد رئيس لجنة الإدارة بجهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى شعيب بن شرادة زيادة الإنتاج اليومي للحليب بمصنع ألبان القرضابية.

وقال بن شرادة في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن المصنع ينتج يوميًا أكثر من 2500 لتر حليب، ويعتمد على 180 بقرة، لافتًا إلى أن إجمالي قطيع الأبقار بالمحطة حاليًا يتجاوز 600 رأس، موضحًا أن إدارة الجهاز عملت على توفير مادة الأعلاف بالمحطة من أجل المحافظة على إنتاجية الحليب الطبيعي.

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وأشار إلى افتتاح مركز توزيع حليب القرضابية الطبيعي بمناسبة شهر رمضان الكريم أمام مقر المحطة التابعة لإدارة الإنتاج الحيواني بالجهاز، وأن سعر لتر الحليب للمستهلك ديناران ونصف الدينار.

رئيس لجنة الإدارة بجهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى شعيب بن شرادة (بوابة الوسط)