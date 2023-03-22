باتيلي يوجه رسالة لليبيين بمناسبة شهر رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

طالب الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، جميع الأطراف في ليبيا بضرورة تعزيز الحوار ووحدة الصف والسلام، متمنيًا أن يستلهموا من شهر رمضان قيم التسامح والتجرد من الاعتبارات الذاتية، وتقديم التنازلات والاجتماع على كلمة واحدة من أجل ليبيا وشعبها.

جاء ذلك في رسالة وجهها باتيلي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا أن «يعود الشهر الفضيل على الجميع في ليبيا بالخير واليمن والبركات».

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وقال إن شهر رمضان يحل هذا العام، وسط ترقب الليبيات والليبيين المستقبل بخشية في ظل استمرار الأزمة السياسية، لكنه عبَّر عن الأمل في أن يتوافق القادة السياسيون على حل وطني يُجنب البلاد مزيداً من الانقسام وانعدام الاستقرار، ويمضي بها نحو بر الأمان.

باتيلي: الحل الوحيد هو إجراء انتخابات

وشدد باتيلي على أن «الحل الوحيد لتحقيق هذا الأمل هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة هذا العام، تعيد الشرعية للمؤسسات وتضع البلاد على طريق التعافي والنمو والرخاء».

وتابع: «في هذه المناسبة المباركة، نتذكر أولئك الذين يقضون رمضان بعيدًا عن ديارهم وأهلهم، إما بسبب اضطرارهم للنزوح، أو خوفاً على سلامتهم، أو اعتقالهم خارج إطار القانون».