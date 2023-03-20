شاهد في «اقتصاد بلس»: بسبب الغلاء.. هل تصبح اللحوم الحمراء من الكماليات؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلّطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (WTV) اليوم الإثنين، الضوء على الغلاء خاصة اللحوم الحمراء، مع قرب شهر رمضان المبارك، وهو ما دفع وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية لإعلان سعر استرشادي بواقع 70 دينارا لكيلو لحم الضآن، و58 دينارا لكيلو لحم البقر، فهل يحدّ من ارتفاع السعر.

وتطرّق البرنامج إلى تصريح وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وليد اللافي الذي قال إن الحكومة ستتحمل مسؤوليتها في الإنفاق من الميزانية العامة على المشاريع الثقافية.

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واستكمالاً لعرض الأخبار التي تهم المواطنين، أشار البرنامج إلى إعلان إدارة الميزانية بوزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية تنفيذ جدول المرتبات الموحّد في 450 قطاعاً حتى الآن، والتي تضمّ 891 ألف موظف حسب الإحصائية التي نشرتها صفحة «حكومتنا» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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