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ضبط تجاري مخدرات في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 مارس 2023, 01:11 صباحا
ضبط تجاري مخدرات في بنغازي
أحد المتهمين بالإتجار في المخدرات، الأحد 19 مارس 2023 (الإدارة العامة للبحث الجنائي)
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ألقى جهاز البحث الجنائي القبض على تاجري مخدرات في مدينة بنغازي، ضمن الحملة الأمنية التي أطلقتها الأجهزة الأمنية للقضاء على تلك الظاهرة.

وقالت الإدارة العامة للبحث الجنائي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن إدارة التحريات تلقت معلومات تفيد بمكان اختباء إثنين من تجار المخدرات في منطقة شبنه بمدينة بنغازي.

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وأضافت أنها داهمت المكان وألقت القبض على الإثنين وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، إضافة لخمور محلية الصنع، وجرى إحالتهما للنيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

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