ضبط شخصين من تشكيل عصابي يقوم بجلب مواد مخدرة من طبرق إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن مكتب التحريات جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من إلقاء القبض على شخصين ضمن تشكيل عصابي يقوم بجلب المواد المخدرة من مدينة طبرق إلى مدينة طرابلس.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المتهمين جرى «ضبطهما وبحوزتهما 5800 قرص مخدر وحوالي 10 كيلو جرام من مخدر الحشيش».

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وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهميْن وإحالتهما إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص.