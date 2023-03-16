وزير تجارة النيجر يدعو تطوير البنى التحتية مع ليبيا لتسهيل الاندماج

القاهرة - بوابة الوسط

دعا وزير التجارة بدولة النيجر، ألكاش ألهادا، إلى العمل مع ليبيا لتطوير البنية التحتية اللازمة وخاصة الطرق والسكك الحديدية لتسهيل تحقيق طموحاتهما الاقتصادية.

ورحب ألكاش ألهادا في كلمته خلال حفل الافتتاح الرسمي لمعرض «صنع في ليبيا» المقام بالنيجر، بالحضور المكثف للمتعاملين الاقتصاديين من البلدين وبمشاركة رئيس البلاد، محمد بازوم، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير.

وقال إن اللقاء رغم السياق الأمني السائد في المنطقة، «يعكس طبيعة العلاقات المثالية التي تجمع ليبيا والنيجر، فضلا عن التضامن القائم بين الشعبين والذي يرمز إلى التاريخ المشترك»، وأكد أن الموقع الاستراتيجي للنيجر الممتد بين المغرب العربي وأفريقيا جنوب الصحراء، يشكل فرصة للوصول إلى جميع البلدان الأخرى في جنوب القارة.

- الدبيبة يشارك في افتتاح معرض «صنع في ليبيا» بنيامي ويلتقي رئيس النيجر

- الدبيبة: علاقاتنا مع النيجر تطورت والرابط الاجتماعي بيننا لا يمكن أن ينقطع

النيجر تدعو لتطوير البنى التحتية مع ليبيا

ودعا الوزير النيجري البلدين إلى العمل معا لتطوير البنية التحتية اللازمة وخاصة الطرقات والسكك الحديدية لتسهيل تحقيق طموحاتهما. وأضاف أن المنتدى الاقتصادي والتجاري بين ليبيا والنيجر سيمكن من تعريف المستهلكين والتجار النيجريين بـ«الإمكانات الاقتصادية والتجارية لليبيا وتطوير التبادلات التجارية».

وحمل المعرض الذي افتتح بنيامي، أمس الأربعاء، ويتواصل إلى الأحد المقبل عنوان «النيجر أرض الفرص الواعدة وتجارة العبور»، بمشاركة شركات صناعية وغذائية.

وقال الدبيبة، الأربعاء، خلال لقاء رئيس النيجر، محمد بازوم، في العاصمة نيامي، إن الاستقرار في ليبيا والنيجر والقضاء على الهجرة غير النظامية يتحققان بالتعاون الاقتصادي ودعم البرامج الاستثمارية بين الجانبين، وذكر أن «الاستقرار في ليبيا والنيجر والقضاء على الهجرة غير الشرعية، يأتي من خلال التعاون الاقتصادي ودعم البرامج الاستثمارية بين البلدين».

ووصل الدبيبة إلى نيامي في زيارة غير محددة المدة برفقة مسؤولين منهم محافظ المصرف المركزي، وفق بيان صادر عن منصة «حكومتنا» الرسمية، أشار إلى أن بازوم أعرب عن «سعادته بمشاركة الدبيبة في معرض صنع في ليبيا المنعقد في النيجر، والتي تؤكد أهمية التعاون الاقتصادي ودعم القطاع الخاص بين البلدين».