  • Alwasat News
Atwasat

وزير تجارة النيجر يدعو تطوير البنى التحتية مع ليبيا لتسهيل الاندماج

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 مارس 2023, 04:24 مساء
وزير تجارة النيجر يدعو تطوير البنى التحتية مع ليبيا لتسهيل الاندماج
رئيس النيجر والدبيبة خلال مشاركتهما في افتتاح معرض وملتقى «صنع في ليبيا» بنيامي، الأربعاء 15 مارس 2023. (فيديو)
alwasat radio

دعا وزير التجارة بدولة النيجر، ألكاش ألهادا، إلى العمل مع ليبيا لتطوير البنية التحتية اللازمة وخاصة الطرق والسكك الحديدية لتسهيل تحقيق طموحاتهما الاقتصادية.

ورحب ألكاش ألهادا في كلمته خلال حفل الافتتاح الرسمي لمعرض «صنع في ليبيا» المقام بالنيجر، بالحضور المكثف للمتعاملين الاقتصاديين من البلدين وبمشاركة رئيس البلاد، محمد بازوم، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير.

وقال إن اللقاء رغم السياق الأمني السائد في المنطقة، «يعكس طبيعة العلاقات المثالية التي تجمع ليبيا والنيجر، فضلا عن التضامن القائم بين الشعبين والذي يرمز إلى التاريخ المشترك»، وأكد أن الموقع الاستراتيجي للنيجر الممتد بين المغرب العربي وأفريقيا جنوب الصحراء، يشكل فرصة للوصول إلى جميع البلدان الأخرى في جنوب القارة.

- الدبيبة يشارك في افتتاح معرض «صنع في ليبيا» بنيامي ويلتقي رئيس النيجر
- الدبيبة: علاقاتنا مع النيجر تطورت والرابط الاجتماعي بيننا لا يمكن أن ينقطع

النيجر تدعو لتطوير البنى التحتية مع ليبيا
ودعا الوزير النيجري البلدين إلى العمل معا لتطوير البنية التحتية اللازمة وخاصة الطرقات والسكك الحديدية لتسهيل تحقيق طموحاتهما. وأضاف أن المنتدى الاقتصادي والتجاري بين ليبيا والنيجر سيمكن من تعريف المستهلكين والتجار النيجريين بـ«الإمكانات الاقتصادية والتجارية لليبيا وتطوير التبادلات التجارية».

وحمل المعرض الذي افتتح بنيامي، أمس الأربعاء، ويتواصل إلى الأحد المقبل عنوان «النيجر أرض الفرص الواعدة وتجارة العبور»، بمشاركة شركات صناعية وغذائية.

وقال الدبيبة، الأربعاء، خلال لقاء رئيس النيجر، محمد بازوم، في العاصمة نيامي، إن الاستقرار في ليبيا والنيجر والقضاء على الهجرة غير النظامية يتحققان بالتعاون الاقتصادي ودعم البرامج الاستثمارية بين الجانبين، وذكر أن «الاستقرار في ليبيا والنيجر والقضاء على الهجرة غير الشرعية، يأتي من خلال التعاون الاقتصادي ودعم البرامج الاستثمارية بين البلدين».

ووصل الدبيبة إلى نيامي في زيارة غير محددة المدة برفقة مسؤولين منهم محافظ المصرف المركزي، وفق بيان صادر عن منصة «حكومتنا» الرسمية، أشار إلى أن بازوم أعرب عن «سعادته بمشاركة الدبيبة في معرض صنع في ليبيا المنعقد في النيجر، والتي تؤكد أهمية التعاون الاقتصادي ودعم القطاع الخاص بين البلدين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فيديو.. لحظة اعتراض طائرة عسكرية روسية لـ«MQ-9» الأميركية فوق البحر الأسود

فيديو.. لحظة اعتراض طائرة عسكرية روسية لـ«MQ-9» الأميركية فوق البحر الأسود
كاريكاتير خيري - تلاسن بين بوتين وبايدن بشأن أوكرانيا

كاريكاتير خيري - تلاسن بين بوتين وبايدن بشأن أوكرانيا
إعادة انتخاب إنفانتينو رئيسا لـ«فيفا» حتى 2027

إعادة انتخاب إنفانتينو رئيسا لـ«فيفا» حتى 2027
«سيرة عالية» في ضيافة «الليبية للآداب» (صور)

«سيرة عالية» في ضيافة «الليبية للآداب» (صور)
البولدوغ الفرنسي يطيح بـاللابرادور من صدارة الكلاب الأكثر شعبية

البولدوغ الفرنسي يطيح بـاللابرادور من صدارة الكلاب الأكثر شعبية
نافالني يُهدي مساهمته في «الأوسكار» لمن يعارضون الديكتاتورية

نافالني يُهدي مساهمته في «الأوسكار» لمن يعارضون الديكتاتورية
بشار الأسد: نرحب بوجود مزيد القوات الروسية في سورية

بشار الأسد: نرحب بوجود مزيد القوات الروسية في سورية
نابولي إلى ربع نهائي أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه

نابولي إلى ربع نهائي أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه
ريال مدريد يقصي ليفربول ويبلغ ربع نهائي أبطال أوروبا

ريال مدريد يقصي ليفربول ويبلغ ربع نهائي أبطال أوروبا
«ويفا» يلوح بمعاقبة الأندية التي تمنع حضور مشجعي ضيوفها المباريات

«ويفا» يلوح بمعاقبة الأندية التي تمنع حضور مشجعي ضيوفها المباريات
بنزيمة مستمر مع الملكي موسمًا آخر رغم العروض السعودية

بنزيمة مستمر مع الملكي موسمًا آخر رغم العروض السعودية
استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس والمدينة

استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس ...
أفضل فريق في أوروبا.. غوارديولا يثني على أداء نابولي

أفضل فريق في أوروبا.. غوارديولا يثني على أداء نابولي
روسيا: نعمل على استعادة حطام المسيَّرة الأميركية

روسيا: نعمل على استعادة حطام المسيَّرة الأميركية
الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي الأول لمكافحة «الإسلاموفوبيا»

الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي الأول لمكافحة «الإسلاموفوبيا»
بين الغرب وروسيا والصين.. «فرانس برس»: هكذا أصبحت أفريقيا ضحية لمواردها

بين الغرب وروسيا والصين.. «فرانس برس»: هكذا أصبحت أفريقيا ضحية لمواردها
«تحقيقات»: أفريقيا الوسطى استثمارات ليبية في أدراج الرياح

«تحقيقات»: أفريقيا الوسطى استثمارات ليبية في أدراج الرياح
«أدرينالين».. مع «Jehad & Jgram»

«أدرينالين».. مع «Jehad & Jgram»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المقريف يصدر قرارا بتسوية الوضع الوظيفي لـ52 معلما في سرت
المقريف يصدر قرارا بتسوية الوضع الوظيفي لـ52 معلما في سرت
الدبيبة يبحث استعدادات بدء إنشاء محطة كهرباء جنوب طرابلس بقدرة 1400 ميغاوات
الدبيبة يبحث استعدادات بدء إنشاء محطة كهرباء جنوب طرابلس بقدرة ...
توقيع مذكرة تفاهم لبدء تنفيذ طريق «مصراتة - تمنهت - أغاديس»
توقيع مذكرة تفاهم لبدء تنفيذ طريق «مصراتة - تمنهت - أغاديس»
استقرار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الموازية
استقرار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الموازية
مصر تأسف وتندهش إزاء تبني مجلس الأمن مبادرة باتيلي
مصر تأسف وتندهش إزاء تبني مجلس الأمن مبادرة باتيلي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير مصرح بها جمركيا
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير......
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء...
مديرية أمن بنغازي: مداهمة أوكار فساد في الماجوري
مديرية أمن بنغازي: مداهمة أوكار فساد في الماجوري...
حكومة الوحدة: إنشاء معرض طرابلس الجديد على مساحة 450 ألف متر مربع
حكومة الوحدة: إنشاء معرض طرابلس الجديد على مساحة 450 ألف متر......
تقرير للكونغرس الأميركي يرصد 4 عوامل وراء عدم الاستقرار في ليبيا
تقرير للكونغرس الأميركي يرصد 4 عوامل وراء عدم الاستقرار في ......
المزيد
وفاة 4 وافدين أفارقة في حادث سير شرق بني وليد
وفاة 4 وافدين أفارقة في حادث سير شرق بني وليد...
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو مترات عن مستودعها في اتجاه الحدود التشادية
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو ......
وزير تجارة النيجر يدعو تطوير البنى التحتية مع ليبيا لتسهيل الاندماج
وزير تجارة النيجر يدعو تطوير البنى التحتية مع ليبيا لتسهيل ......
مصر تأسف وتندهش إزاء تبني مجلس الأمن مبادرة باتيلي
مصر تأسف وتندهش إزاء تبني مجلس الأمن مبادرة باتيلي...
استقرار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الموازية
استقرار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الموازية...
المزيد