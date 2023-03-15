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الدبيبة يشارك في افتتاح معرض «صنع في ليبيا» بنيامي ويلتقي رئيس النيجر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 مارس 2023, 07:01 مساء
الدبيبة يشارك في افتتاح معرض «صنع في ليبيا» بنيامي ويلتقي رئيس النيجر
الدبيبة وبازوم خلال لقائهما بالقصر الرئاسي في نيامي. الأربعاء 15 مارس 2023. (حكومتنا)
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شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، في افتتاح معرض «صنع في ليبيا» بالعاصمة النيجرية نيامي، بحضور الرئيس محمد بازوم وعدد من المسؤولين في البلدين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن الدبيبة وصل نيامي رفقة محافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، ومستشار المحافظ.

وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» إن الدبيبة التقى رئيس النيجر محمد بازوم في القصر الرئاسي، بحضور رئيس الوزراء ووزير خارجية النيجر، وناقش الجانبان عددًا من الملفات الأمنية المتعلقة باستقرار الجنوب وتنظيم الحدود بالتنسيق مع عدد من الدول الصديقة.

بازوم يؤكد على التعاون الاقتصادي بين ليبيا والنيجر ويدعم جهود باتيلي
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن بازوم أعرب خلال اللقاء عن سعادته بمشاركة الدبيبة في معرض «صنع في ليبيا» المنعقد في النيجر، الذي يؤكد أهمية التعاون الاقتصادي ودعم القطاع الخاص بين البلدين.

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كما أكد بازوم للدبيبة، دعمه الجهود التي يقودها الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، للوصول إلى الانتخابات، وكذلك دعمه جهود حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق استقرار البلاد، والوصول بها إلى الانتخابات.

الدبيبة: الاستقرار في ليبيا والنيجر والقضاء على الهجرة من خلال التعاون الاقتصادي
من جهته، أكد الدبيبة، أن الاستقرار في ليبيا والنيجر والقضاء على الهجرة غير الشرعية «يأتي من خلال التعاون الاقتصادي ودعم البرامج الاستثمارية بين البلدين».

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن اجتماع الدبيبة ورئيس النيجر اختتم بالتنسيق لدعم جهود ليبيا لاستكمال تأسيس «بنك الاستثمار الأفريقي»، إحدى المؤسسات التابعة للاتحاد الأفريقي.

الدبيبة وبازوم خلال لقائهما بالقصر الرئاسي في نيامي. الأربعاء 15 مارس 2023. (حكومتنا)
الدبيبة وبازوم خلال لقائهما بالقصر الرئاسي في نيامي. الأربعاء 15 مارس 2023. (حكومتنا)
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