«لا ينوون الرحيل».. اتهامات أميركية جديدة لـ«فاغنر» بمنع السلام في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قللت نشرة تتبع قيادة القوات الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» من احتمالات مغادرة مرتزقة «فاغنر» الروسية الأراضي الليبية، بعد قرابة 5 سنوات من وصولهم إلى البلاد لأول مرة، حيث قالت إنهم «لا يبدون أي بوادر للرحيل»، وذلك في ظل إجماع ممثلي «الحكومتين المتناحرتين» مطالبتهم بالرحيل.

واستقر ما يُقدَّر بنحو ألفي من مرتزقة «فاغنر» في الجزء الأوسط من الأراضي الليبية منذ قرار وقف إطلاق النار الذي صدر في عام 2020 لإنهاء الأعمال العدائية بين الأطراف الليبية، ويواصلون من هناك تدريب الجنود المتمركزين في الشرق، وفق ما تقول مجلة «منبر الدفاع الإفريقي» ربع السنوية الصادرة عن القيادة العسكرية الأميركية لقارة أفريقيا «أفريكوم».

وركز مقاتلو «فاغنر» شطرًا كبيرًا من نشاطهم حول المنشآت النفطية في محافظة برقة الشرقية المتاخمة لمصر. ونقل التقرير الأميركي تصريحات لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقت عبد الحميد الدبيبة، وصف خلالها وجود فاغنر في ليبيا بأنهم يمثلون «طعنة في ظهرنا».

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أنشطة «فاغنر» في أفريقيا

وحسب الخبراء، فإنَّ أنشطة «فاغنر» الحالية تتفق مع الأنماط التي رسختها في بقاع أخرى من أفريقيا، وهذه الأنماط تؤكد استخراج الموارد لصالح موسكو، وفق تعبير المجلة.

وقالت الخبيرة في شؤون «فاغنر» بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، كاترينا دوكسي، «تميل فاغنر إلى استهداف البلدان التي تنعم بموارد طبيعية يمكن استخدامها لتحقيق أهداف موسكو كمناجم الذهب في السودان مثلا، حيث يمكن بيع الذهب المستخرج بطرق تتحايل على العقوبات الغربية».

«فاغنر» في ليبيا

وكانت مجموعة «فاغنر» وصلت إلى ليبيا في عام 2018، في أعقاب وصول مرتزقة آخرين جاءوا قبلهم بعام بموجب عقد لإزالة الألغام مع الحكومة الموقتة وقتها. وسرعان ما انضم مقاتلوها إلى المعركة لمؤازرة قوات القيادة العامة، كالمحاولة للاستيلاء على طرابلس في عام 2020.

وبعد انسحاب قوات القيادة العامة، وجد الأهالي العائدون المئات من العبوَّات الناسفة الروسية المفخخة والألغام الأرضية وغيرها من الذخائر مخبأة بين أطلال المباني. وفي ذروة القتال في عام 2020، سيطر مرتزقة «فاغنر»، إلى جانب مقاتلين من السودان، على محطة النفط الرئيسية في سرت، ثمَّ أُجبروا على الخروج منها بعد نحو عام، بحسب المجلة.

ونقلاً عن المجلة الأميركية، كشفت صور الأقمار الصناعية في مطلع عام 2021 أنَّ قوات «فاغنر» حفرت خندقًا مُحصَّنًا بطول 70 كيلومترا يمتد من الشمال إلى الجنوب لحماية موقعهم في المطار قرب الجفرة، ويمر بمنطقة التنقيب عن النفط الأساسية في ليبيا، وهي محاولة يقول الخبراء غايتها تمكين المرتزقة من السيطرة على نصيبهم من تلك الخيرات.

وكشفت عن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عام بمجموعة «فاغنر» إلى سحب المئات من مقاتليها من ليبيا لإعادة نشرهم في أماكن أخرى، ولكن بقي بها الآلاف.

وبما أنَّ «فاغنر» تمتلك «ما لا يقل عن ثلاث قواعد جوية ومعسكرات ومتعاونين على الأرض»، يقول محللون إنها أمست محورًا من محاور القوة العسكرية لقوات القيادة العامة، وقدرته على السيطرة على شرق ليبيا.

وقال المحلل من المعهد الملكي للخدمات المتحدة جلال حرشاوي لقناة «الجزيرة» القطرية: «من الواضح أنك تعوِّل على أنَّ الوجود الروسي في ليبيا سيبقى أبد الدهر، بل إنَّ تقليص القوات، الخفض التدريجي المتواضع لنحو 300 أو 400 فرد، ليس نهاية المهمة، فلا ينبئ أو يعلن أو يبشر بالاستسلام» مثلما تقول المجلة.

محلل: «فاغنر» باتوا «مفسدي» العملية السياسية في ليبيا

وترى إنَّ وجود مقاتلي «فاغنر» يعقد محاولات ليبيا المتعثرة لإعادة توحيد نفسها مرة أخرى وإجراء انتخابات وطنية، إذ كان من المقرر إجراء تلك الانتخابات في أواخر عام 2022، لكنها ظلت معلقة بينما تضع القيادات المتناحرة إطارا قانونياً لإجرائها. وعلاوة على ذلك، تغص ليبيا بمجموعات مسلحة أصغر يتغير ولاؤها لكل جانب من جانبي الانقسام السياسي.

ويرى الدبلوماسي السابق والخبير في شؤون المنطقة والأستاذ بالجامعة الأميركية الدكتور ويليام لورانس، أنَّ مرتزقة «فاغنر» باتوا «مفسدي» العملية السياسية، مما ينذر باحتمالية عودة البلاد إلى الحرب إذا لم تتمكن من حل مأزقها الانتخابي.