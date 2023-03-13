  • Alwasat News
Atwasat

«لا ينوون الرحيل».. اتهامات أميركية جديدة لـ«فاغنر» بمنع السلام في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 مارس 2023, 11:42 مساء
«لا ينوون الرحيل».. اتهامات أميركية جديدة لـ«فاغنر» بمنع السلام في ليبيا
عناصر من مجموعة «فاغنر» الروسية، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قللت نشرة تتبع قيادة القوات الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» من احتمالات مغادرة مرتزقة «فاغنر» الروسية الأراضي الليبية، بعد قرابة 5 سنوات من وصولهم إلى البلاد لأول مرة، حيث قالت إنهم «لا يبدون أي بوادر للرحيل»، وذلك في ظل إجماع ممثلي «الحكومتين المتناحرتين» مطالبتهم بالرحيل.

واستقر ما يُقدَّر بنحو ألفي من مرتزقة «فاغنر» في الجزء الأوسط من الأراضي الليبية منذ قرار وقف إطلاق النار الذي صدر في عام 2020 لإنهاء الأعمال العدائية بين الأطراف الليبية، ويواصلون من هناك تدريب الجنود المتمركزين في الشرق، وفق ما تقول مجلة «منبر الدفاع الإفريقي» ربع السنوية الصادرة عن القيادة العسكرية الأميركية لقارة أفريقيا «أفريكوم».

وركز مقاتلو «فاغنر» شطرًا كبيرًا من نشاطهم حول المنشآت النفطية في محافظة برقة الشرقية المتاخمة لمصر. ونقل التقرير الأميركي تصريحات لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقت عبد الحميد الدبيبة، وصف خلالها وجود فاغنر في ليبيا بأنهم يمثلون «طعنة في ظهرنا».

- واشنطن تتحرك بشكل ثلاثي الأبعاد ضد «فاغنر» في أفريقيا
- أميركا تطارد الـ«فاغنر» في أفريقيا وروسيا تتوغل في القارة
- «أسيوشيتد برس»: الولايات المتحدة تسعى لطرد المرتزقة الروس من ليبيا والسودان

أنشطة «فاغنر» في أفريقيا
وحسب الخبراء، فإنَّ أنشطة «فاغنر» الحالية تتفق مع الأنماط التي رسختها في بقاع أخرى من أفريقيا، وهذه الأنماط تؤكد استخراج الموارد لصالح موسكو، وفق تعبير المجلة.

وقالت الخبيرة في شؤون «فاغنر» بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، كاترينا دوكسي، «تميل فاغنر إلى استهداف البلدان التي تنعم بموارد طبيعية يمكن استخدامها لتحقيق أهداف موسكو كمناجم الذهب في السودان مثلا، حيث يمكن بيع الذهب المستخرج بطرق تتحايل على العقوبات الغربية».

«فاغنر» في ليبيا
وكانت مجموعة «فاغنر» وصلت إلى ليبيا في عام 2018، في أعقاب وصول مرتزقة آخرين جاءوا قبلهم بعام بموجب عقد لإزالة الألغام مع الحكومة الموقتة وقتها. وسرعان ما انضم مقاتلوها إلى المعركة لمؤازرة قوات القيادة العامة، كالمحاولة للاستيلاء على طرابلس في عام 2020.

وبعد انسحاب قوات القيادة العامة، وجد الأهالي العائدون المئات من العبوَّات الناسفة الروسية المفخخة والألغام الأرضية وغيرها من الذخائر مخبأة بين أطلال المباني. وفي ذروة القتال في عام 2020، سيطر مرتزقة «فاغنر»، إلى جانب مقاتلين من السودان، على محطة النفط الرئيسية في سرت، ثمَّ أُجبروا على الخروج منها بعد نحو عام، بحسب المجلة.

ونقلاً عن المجلة الأميركية، كشفت صور الأقمار الصناعية في مطلع عام 2021 أنَّ قوات «فاغنر» حفرت خندقًا مُحصَّنًا بطول 70 كيلومترا يمتد من الشمال إلى الجنوب لحماية موقعهم في المطار قرب الجفرة، ويمر بمنطقة التنقيب عن النفط الأساسية في ليبيا، وهي محاولة يقول الخبراء غايتها تمكين المرتزقة من السيطرة على نصيبهم من تلك الخيرات.

وكشفت عن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عام بمجموعة «فاغنر» إلى سحب المئات من مقاتليها من ليبيا لإعادة نشرهم في أماكن أخرى، ولكن بقي بها الآلاف.

وبما أنَّ «فاغنر» تمتلك «ما لا يقل عن ثلاث قواعد جوية ومعسكرات ومتعاونين على الأرض»، يقول محللون إنها أمست محورًا من محاور القوة العسكرية لقوات القيادة العامة، وقدرته على السيطرة على شرق ليبيا.

وقال المحلل من المعهد الملكي للخدمات المتحدة جلال حرشاوي لقناة «الجزيرة» القطرية: «من الواضح أنك تعوِّل على أنَّ الوجود الروسي في ليبيا سيبقى أبد الدهر، بل إنَّ تقليص القوات، الخفض التدريجي المتواضع لنحو 300 أو 400 فرد، ليس نهاية المهمة، فلا ينبئ أو يعلن أو يبشر بالاستسلام» مثلما تقول المجلة.

محلل: «فاغنر» باتوا «مفسدي» العملية السياسية في ليبيا
وترى إنَّ وجود مقاتلي «فاغنر» يعقد محاولات ليبيا المتعثرة لإعادة توحيد نفسها مرة أخرى وإجراء انتخابات وطنية، إذ كان من المقرر إجراء تلك الانتخابات في أواخر عام 2022، لكنها ظلت معلقة بينما تضع القيادات المتناحرة إطارا قانونياً لإجرائها. وعلاوة على ذلك، تغص ليبيا بمجموعات مسلحة أصغر يتغير ولاؤها لكل جانب من جانبي الانقسام السياسي.

ويرى الدبلوماسي السابق والخبير في شؤون المنطقة والأستاذ بالجامعة الأميركية الدكتور ويليام لورانس، أنَّ مرتزقة «فاغنر» باتوا «مفسدي» العملية السياسية، مما ينذر باحتمالية عودة البلاد إلى الحرب إذا لم تتمكن من حل مأزقها الانتخابي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«هيومن رايتس ووتش»: روسيا نقلت 4500 طفل أوكراني من دور الأيتام إلى أراضيها

«هيومن رايتس ووتش»: روسيا نقلت 4500 طفل أوكراني من دور الأيتام إلى أراضيها
صدمة إفلاس ثلاثة بنوك أميركية تضرب البورصات وتتسبّب في تراجعها

صدمة إفلاس ثلاثة بنوك أميركية تضرب البورصات وتتسبّب في تراجعها
المروج يتوج بكأس الاتحاد الليبي لكرة اليد

المروج يتوج بكأس الاتحاد الليبي لكرة اليد
بايدن يتعهد محاسبة المسؤولين عن إفلاس مصرفَي «سيليكون فالي» و«سغنتشر»

بايدن يتعهد محاسبة المسؤولين عن إفلاس مصرفَي «سيليكون فالي» و«سغنتشر»
إسرائيل تفرج عن «شيخ الأسرى» الفلسطينيين

إسرائيل تفرج عن «شيخ الأسرى» الفلسطينيين
تأملات في كيان هش (2-4)

تأملات في كيان هش (2-4)
من هو الأديب الياباني كنزابورو أوي؟

من هو الأديب الياباني كنزابورو أوي؟
احتفالات في المدارس باليوم الوطني للزي التقليدي (صور)

احتفالات في المدارس باليوم الوطني للزي التقليدي (صور)
«الصحة»: إجراء عملية زراعة الصمام الأورطي للمرة الأولى في مستشفى عام

«الصحة»: إجراء عملية زراعة الصمام الأورطي للمرة الأولى في مستشفى عام
جوائز الأوسكار: نصيب الأسد لـ«إفريثينغ إفريوير آل أت وانس»

جوائز الأوسكار: نصيب الأسد لـ«إفريثينغ إفريوير آل أت وانس»
باتيلي يلتقي ممثلي أحزاب ومنظمات مجتمع مدني في بنغازي

باتيلي يلتقي ممثلي أحزاب ومنظمات مجتمع مدني في بنغازي
إعلان قائمة المنتخب الأول لمباراتي تونس في تصفيات أفريقيا

إعلان قائمة المنتخب الأول لمباراتي تونس في تصفيات أفريقيا
ائتلاف الشركات المصرية يتسلم مشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس

ائتلاف الشركات المصرية يتسلم مشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس
أرسنال يجدد الابتعاد عن السيتي في قمة «البريميرليغ» وكازيميرو يتسبب بتعثر يونايتد

أرسنال يجدد الابتعاد عن السيتي في قمة «البريميرليغ» وكازيميرو يتسبب بتعثر ...
استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة أبوسليم والمحلة

استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة أبوسليم والمحلة
شاهد.. الزناد يستعرض كنزه الذهبي صباح يوم الحصاد

شاهد.. الزناد يستعرض كنزه الذهبي صباح يوم الحصاد
شاهد.. الزناد يوجه كلمة عبر «WTV» بعد الانتصار التاريخي والتتويج بـ«حزام الأساطير»

شاهد.. الزناد يوجه كلمة عبر «WTV» بعد الانتصار التاريخي والتتويج بـ«حزام ...
العراق يعلن عن مبادرة لزراعة خمسة ملايين شجرة من أجل مكافحة التصحر

العراق يعلن عن مبادرة لزراعة خمسة ملايين شجرة من أجل مكافحة التصحر
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الاتحاد الأوروبي سيقدم المزيد من زوارق الدورية إلى خفر السواحل الليبي
الاتحاد الأوروبي سيقدم المزيد من زوارق الدورية إلى خفر السواحل ...
وزير العمل بحكومة الوحدة يبحث تنفيذ برامج تدريبية في بنغازي وهون
وزير العمل بحكومة الوحدة يبحث تنفيذ برامج تدريبية في بنغازي وهون
عقيلة يصل الأردن لإجراء مباحثات رسمية
عقيلة يصل الأردن لإجراء مباحثات رسمية
باتيلي: حفتر يدعم جهودي في العملية السياسية
باتيلي: حفتر يدعم جهودي في العملية السياسية
عقيلة صالح: خارطة طريق جديدة حال فشل التوافق مع مجلس الدولة
عقيلة صالح: خارطة طريق جديدة حال فشل التوافق مع مجلس الدولة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)...
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير مصرح بها جمركيا
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير......
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء...
مديرية أمن بنغازي: مداهمة أوكار فساد في الماجوري
مديرية أمن بنغازي: مداهمة أوكار فساد في الماجوري...
حكومة الوحدة: إنشاء معرض طرابلس الجديد على مساحة 450 ألف متر مربع
حكومة الوحدة: إنشاء معرض طرابلس الجديد على مساحة 450 ألف متر......
المزيد
شاهد في «وسط الخبر»: باتيلي يطلب الود من معارضيه
شاهد في «وسط الخبر»: باتيلي يطلب الود من معارضيه...
«لا ينوون الرحيل».. اتهامات أميركية جديدة لـ«فاغنر» بمنع السلام في ليبيا
«لا ينوون الرحيل».. اتهامات أميركية جديدة لـ«فاغنر» بمنع ......
عقيلة: الإطار التشريعي للانتخابات سيكون جاهزًا قبل نهاية يونيو
عقيلة: الإطار التشريعي للانتخابات سيكون جاهزًا قبل نهاية ......
عقيلة صالح: خارطة طريق جديدة حال فشل التوافق مع مجلس الدولة
عقيلة صالح: خارطة طريق جديدة حال فشل التوافق مع مجلس الدولة...
باتيلي: حفتر يدعم جهودي في العملية السياسية
باتيلي: حفتر يدعم جهودي في العملية السياسية...
المزيد