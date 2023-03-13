تسليم دفعة معدات إدارة النفايات الصلبة لـ17 بلدية

القاهرة - بوابة الوسط

سلّمت المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، اليوم الأحد، الدفعة الأولى من معدات إدارة النفايات الصلبة لـ17 بلدية، في إطار الجهود الذي يبذلها الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، لتقديم الدعم بمجال إدارة المخلفات.

والبلديات المستلمة للمعدات: جنزور – غدامس - وادي البرانيس - بنغازي - جالو - أجخرة - أوجلة - طبرق - البيضاء - شحات - برقن - حي الأندلس - أبو سليم - الزنتان - إدري - نالوت)، بالإضافة إلى تنفيذ أول تدريب علي إدارة النفايات الصلبة ضمن خطة دعم البلديات والمساهمة في تيسير رفع المخلفات وعملية التخلص الآمن منها.

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وقالت وزارة الحكم المحلي، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن هذا التعاون يهدف لتنظيم ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزي والمحلي، بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، بالإضافة إلى دعم العلاقات بين ليبيا والمنظمات الدولية فى مجال المخلفات والتوصية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص الآمن منها.

معدات إدارة النفايات الصلبة المسلمة لـ17 بلدية، 12 مارس 2023 (وزارة الحكم المحلي)

معدات إدارة النفايات الصلبة المسلمة لـ17 بلدية، 12 مارس 2023 (وزارة الحكم المحلي)

معدات إدارة النفايات الصلبة المسلمة لـ17 بلدية، 12 مارس 2023 (وزارة الحكم المحلي)