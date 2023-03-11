«المركزي» وبعثة «صندوق النقد» يبحثان إطلاق مشاورات متوقفة منذ العام 2013

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ مسؤولون بمصرف ليبيا المركزي مشاورات اليوم السبت مع فريق من بعثة صندوق النقد الدولي في العاصمة التونسية، لمناقشة إطلاق مشاورات ثنائية توقفت منذ العام 2013

مشاورات المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق.

وقال المصرف في بيان إن هذه المشاورات الخاصة بالمادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق انطلقت صباح اليوم، وستستمر طوال الأسبوع الجاري مع المؤسسات الليبية والوزارات ذات العلاقة، بغرض تقييم الوضع الاقتصادي والمالي للدولة.

وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تجري في العادة على أساس سنوي.

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زيارات لخبراء صندوق النقد الدولي بهدف جمع معلومات مالية

وحسب الموقع الرسمي للصندوق، يقوم فريق من خبرائه بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية.

وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرًا يشكل أساساً لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.

فريق من مصرف ليبيا المركزي في اجتماعه مع فريق صندوق النقد الدولي، تونس، 11 مارس 2023 (مصرف ليبيا المركزي)

فريق من مصرف ليبيا المركزي في اجتماعه مع فريق صندوق النقد الدولي، تونس، 11 مارس 2023 (مصرف ليبيا المركزي)

فريق من مصرف ليبيا المركزي في اجتماعه مع فريق صندوق النقد الدولي، تونس، 11 مارس 2023 (مصرف ليبيا المركزي)