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الكبير يلتقي ممثل الوكالة الأميركية للتنمية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 فبراير 2023, 04:58 مساء
الكبير يلتقي ممثل الوكالة الأميركية للتنمية
محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع ممثل الوكالة الأميركية للتنمية جون كارديناس، طرابلس ، 23 فبراير 2023 (المصرف المركزي)
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التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع ممثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في ليبيا (USAID) جون كارديناس، اليوم الخميس.

وقال المصرف إن الاجتماع حضره كل من مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، ومستشار المحافظ للعلاقات الدولية.

إسهام أميركي في تدريب موظفي المصرف المركزي
وأوضح أنه جرت مناقشة مراحل الخطوات التنفيذية للاتفاقية الموقعة بين الطرفين، فيما أشاد الصديق الكبير ببرنامج التدريب الذي تساهم في تنفيذه الوكالة الأميركية من أجل رفع من قدرة وكفاءة موظفي المصرف المركزي.

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نقاش حول اجتماع «المركزي» مع صندوق النقد
كما تطرق الطرفان إلى اجتماعات المصرف مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ودور منظمات المجتمع المدني وتعامل المؤسسة المالية الليبية معها، والضوابط والإجراءات المنظمة في هذا التعامل.

من جانبه، أشاد كارديناس بالعلاقات مع «المركزي» ودعم الوكالة الأميركية للمؤسسات السيادية، ولجهود توحيد المصرف المركزي، والترتيب لبرامج التدريب وبناء القدرات لموظفي المصرف، مشيراً إلى رغبة الجانب الأميركي في تقديم المساعدة والمشورة الفنية للمصرف.

جانب من لقاء الكبير مع ممثل الوكالة الأميركية للتنمية جون كارديناس، طرابلس ، 23 فبراير 2023 (المصرف المركزي)
جانب من لقاء الكبير مع ممثل الوكالة الأميركية للتنمية جون كارديناس، طرابلس ، 23 فبراير 2023 (المصرف المركزي)
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