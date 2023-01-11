الزيداني يبحث مع الوكالة الأميركية للتنمية دعم قطاع الكهرباء الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير التخطيط المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الزيداني، اليوم الأربعاء، استمرار الدعم الفني المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وتطبيق المبادرات، ومنها خارطة طريق إصلاح الكهرباء واستراتيجية الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة المُعدَّة مسبقا من الوزارة.

وأفاد بيان نشرته صفحة «حكومتنا» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة على موقع «فيسبوك»، بأن الاجتماع جاء في إطار تنفيذ اتفاقية التعاون (LPFM) بين ليبيا والولايات المتحدة الأميركية للمساعدة في استقرار الشبكة العامة للكهرباء.

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وفي 14 أبريل عقد الزيداني اجتماعا مماثلا مع الوكالة الأميركية لمناقشة خارطة الطريق لإجراء الإصلاحات لقطاع الكهرباء وتحقيق اكتفائه الذاتي واستقلاليته.

جانب من اجتماع وزير التخطيط المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الزيداني مع ممثلين عن الوكالة الأميركية للتنمية، الأربعاء 11 يناير 2023 (منصة حكومتنا)