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الوكالة الأميركية للتنمية تؤكد استعدادها لدعم مفوضية الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 فبراير 2023, 03:03 مساء
الوكالة الأميركية للتنمية تؤكد استعدادها لدعم مفوضية الانتخابات
زيارة ممثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لمقر مفوضية الانتخابات، 22 فبراير 2023، (موقع المفوضية الإلكتروني)
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أكدت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية استعدادها لتقديم الدعم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات لتعزيز جاهزيتها لتنفيذ الاستحقاقات المقبلة.

وتفقد ممثل الوكالة جون كارديناس ونائبه ناثان بارك مقر المفوضية، اليوم الأربعاء، وذلك في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، حسب بيان المفوضية على موقعها الإلكتروني.

وأشاد ممثل الوكالة ونائبه بجهود المفوضية والقائمين عليها في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية، مؤكدين أن الدعم الدولي لهذه الجهود مستمر وصولًا لإنجاز الانتخابات في ليبيا.

ومن جهتهم، عبر أعضاء مجلس المفوضية عن تقديرهم لجهود المجتمع الدولي الهادفة لإنهاء المرحلة الانتقالية من خلال عملية انتخابية شفافة تحظى بقبول كل الأطراف وتحقق تطلعات الليبيين والليبيات في دولة ديمقراطية مستقرة.

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