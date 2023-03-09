شاهد.. برنامج «فلوسنا» يناقش مظاهر الفساد في مصلحة الجمارك

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (WTV)، الخميس، الضوء على مظاهر الفساد في مصلحة الجمارك، في ظل استمرار الغموض حول هذا الملف.

وخلال الأشهر الماضية، اعتاد مصرف ليبيا المركزي الإشارة إلى تدني إيرادات الجمارك، وذلك خلال التقارير الشهرية التي تتضمن حجم الإيراد والإنفاق العام. بينما لم ترُدّ المصلحة على بيانات المركزي.

وفتح البرنامج نقاشًا حول هذا الملف مع كل من: رئيس النقابة العامة لمصلحة الجمارك المقدم سامي أبوغصن، ورئيس قسم مكافحة التهريب والمخدرات بنغازي سابقاً العميد فكري بلها، ورئيس مركز ميناء طرابلس سابقاً العميد عبدالحكيم عبزة.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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