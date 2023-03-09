ورشة ليبية في تونس لمناقشة توحيد مفوضية المجتمع المدني

القاهرة - بوابة الوسط

استضافت العاصمة التونسية ورشة عمل ليبية برعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمناقشة توحيد مفوضية المجتمع المدني وتعديل قانون المنظمات الأهلية، بمشاركة ممثلين عن مجلس النواب والمفوضية، بحسب ما أعلنه الموقع الإلكتروني لمجلس النواب اليوم الخميس.

وقال الموقع الإلكتروني إن مُمثلين من الإدارة القانونية بديوان مجلس النواب وهم فارس بوخبيزة، ووائل بلعيد، شاركوا في ورشة العمل التي نظمها مجلس التخطيط الوطني وبرعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حول مفوضية المجتمع المدني، بحضور أعضاء المفوضية في بنغازي وطرابلس وممثلين عن المجلس الرئاسي.

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وأوضح الموقع الإلكتروني لمجلس النواب أن ورشة العمل التي استمرّت على مدى يومين في تونس جرى خلالها «مناقشة توحيد مفوضية المجتمع المدني وتوحيد إجراءاتها واللوائح الخاصة بها، والإطار القانوني للمفوضية من خلال مناقشة مقترح تعديل قانون رقم 19 لسنة 2001 بشأن المنظمات الأهلية».