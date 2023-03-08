«الشؤون الاجتماعية»: 5% من بطاقات «إيفاء» لم تنشط.. و8% من المبالغ المشحونة عليها لم تستهلك

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة أن 5% من بطاقات منحة الزوجة والبنات فوق 18 سنة «إيفاء» غير نشطة، بينما نسبة 8% من المبالغ المشحونة على البطاقات غير مستهلكة.

وعقدت الوزيرة وفاء أبوبكر الكيلاني الإثنين الماضي اجتماعا لمتابعة مشروع المنحة مع مدير مصرف الجمهورية، وذلك لبحث التنسيق لوصول المنحة للمستحقات، حسب بيان الوزارة على صفحة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

إجراءات خاصة بالبطاقات غير المنشطة

واتفق المجتمعون على إعادة إرسال الأرقام السرية للبطاقات غير المنشطة بالتعاون مع شركتي المدار وليبيانا، كما أشاروا إلى أن بيانات سحب المبالغ المشحونة تظهر أن استخدام البطاقات يسير بشكل جيد.

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ويعمل مصرف الجمهورية على تطوير خدمات الرسائل القصيرة للتواصل مباشرة مع المستفيدات من «إيفاء» لطلب إعادة إرسال الرقم السري وخدمة طلب وإعادة تفعيل البطاقة وخدمة الاستعلام عن الرصيد وخدمة طلب بدل فاقد وغيرها من الخدمات الخاصة بالبطاقة، وفق البيان.