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توزيع دفعة جديدة من بطاقة «إيفاء» في طرابلس المركز

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 مارس 2023, 01:57 صباحا
توزيع دفعة جديدة من بطاقة «إيفاء» في طرابلس المركز
بطاقات إيفاء، (أرشيفية: وزارة الشؤون الاجتماعية)
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بدأ مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في بلدية طرابلس المركز، توزيع دفعة جديدة من بطاقة «إيفاء» الخاصة بصرف منحة الزوجة والبنات.

وأفاد منشور عبر صفحة وزارة الشؤون الاجتماعية على «فيسبوك»، بتواصل عملية تسليم دفعات جديدة من بطاقة «إيفاء» الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة بكل فروع الشؤون الاجتماعية بجميع المناطق.

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وأضاف المنشور أن الوزيرة وفاء الكيلاني ثمّنت جهود الموظفين وتفانيهم في أداء واجباتهم وحرصهم على أن تصل البطاقات لمستحقاتها.

وتواصل وزارة الشؤون الاجتماعية توزيع البطاقات، منذ وقَّعت في الخامس من شهر يوليو الماضي، وقَّعت مع مصرف الجمهورية عقدًا لإطلاق بطاقة «إيفاء» الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عامًا.

ويستفيد نحو مليون و330 ألف مواطنة من منحة الزوجة والبنات، حيث تستحق نحو 410 آلاف فتاة، منحة البنات فوق سن 18 عامًا، وقيمتها الشهرية تبلغ 100 دينار، بإجمالي 41 مليون دينار، بينما تحصل 920 ألفًا و567 مواطنة على منحة الزوجة، التي تستحقها الأرملة والمطلقة أيضًا، بقيمة 150 دينارًا شهريًا، وبإجمالي 138 مليونًا و85 ألفًا و50 دينارًا.

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