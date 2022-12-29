«الشؤون الاجتماعية»: تسليم 56 ألف بطاقة «إيفاء» لفروع الوزارة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، شحن 56 ألف بطاقة «إيفاء» إلى فروع الشؤون الاجتماعية المكلفة توزيعها على المستفيدات، وذلك وفق آلية تضمن سرعة التسليم.

وتتوزع تلك الشحنة على دفعتين، الأولى بـ34 ألف بطاقة، والثانية 18 ألف بطاقة خاصة بالمنحة المقدمة للزوجة والبنات فوق سن الـ18 عاما، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وفي السياق نفسه، أشار مشروع منحة الزوجة والأولاد إلى أن البنات من مواليد العام 2004، اللائي بلغن سن 18 عاما، بإمكانهن التسجيل في المنحة من خلال رسائل «sms».