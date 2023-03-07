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السفير القطري يؤكد للمنقوش دعم جهود باتيلي لإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 مارس 2023, 02:46 مساء
السفير القطري يؤكد للمنقوش دعم جهود باتيلي لإجراء الانتخابات
لقاء المنقوش وسفير قطر لدى ليبيا، 7 فبراير 2023، (الخارجية)
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قال سفير قطر لدى ليبيا خالد الدوسري، إن بلاده تدعم جهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي، لإجراء الانتخابات، وتعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، لمناقشة آخر مستجدات الوضع السياسي في البلاد، ومجالات التعاون بين البلدين، حسب بيان الخارجية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشارت المنقوش إلى عمل حكومة الوحدة المستمر لتحقيق تطلعات الشعب الليبي لإجراء الانتخابات، وفق البيان.

مبادرة باتيلي لإجراء الانتخابات في ليبيا
وأطلق باتيلي مبادرة لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي في 27 فبراير الماضي، بعد أن تحدث عن إخفاق مجلسي النواب والدولة في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.

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وقال المبعوث الأممي: «قررت إطلاق مبادرة تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال العام 2023. وفي هذا الصدد، اعتزم إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا».

ولفت إلى أن الآلية المقترحة تعمل على «الجمع بين مختلف الأطراف الليبية المعنية بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية وأبرز الشخصيات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلين عن النساء والشباب».

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