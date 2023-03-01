تعليمات من الدبيبة برفع مستوى التنسيق مع الأمم المتحدة لإنجاز الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الأربعاء، إنه أصدر تعليماته «لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، برفع مستوى التنسيق مع الأمم المتحدة في مجال الدعم الفني والمشورة للمفوضية العليا للانتخابات».

وأضاف الدبيبة عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» أن هذه الخطوة تستهدف «إنجاز استحقاق الانتخابات الوطنية في ليبيا. وذلك تماشيا مع تطلعاتنا لإنهاء المراحل الانتقالية بطريقة سلمية عبر انتخابات حرة ونزيهة».

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خطة أممية لإجراء الانتخابات في ليبيا خلال 2023

وتأتي تعليمات الدبيبة بعد يومين من إعلان الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، خطته الرامية لدفع العملية السياسية والتمهيد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال العام 2023، التي عرضها على مجلس الأمن الدولي أمس الإثنين.

وتنص خطة باتيلي على تشكيل لجنة تسييرية للانتخابات في ليبيا تضم ممثلين عن المؤسسات والشخصيات السياسية والقبائل والمجتمع المدني والمرأة والشباب، تتولى اعتماد القانون الانتخابي وووضع التدابير اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الوطني الذي يترقبه الليبيون.