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تعليمات من الدبيبة برفع مستوى التنسيق مع الأمم المتحدة لإنجاز الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 مارس 2023, 06:10 مساء
تعليمات من الدبيبة برفع مستوى التنسيق مع الأمم المتحدة لإنجاز الانتخابات
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة. (أرشيفية: حكومتنا)
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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الأربعاء، إنه أصدر تعليماته «لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، برفع مستوى التنسيق مع الأمم المتحدة في مجال الدعم الفني والمشورة للمفوضية العليا للانتخابات».

وأضاف الدبيبة عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» أن هذه الخطوة تستهدف «إنجاز استحقاق الانتخابات الوطنية في ليبيا. وذلك تماشيا مع تطلعاتنا لإنهاء المراحل الانتقالية بطريقة سلمية عبر انتخابات حرة ونزيهة».

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خطة أممية لإجراء الانتخابات في ليبيا خلال 2023
وتأتي تعليمات الدبيبة بعد يومين من إعلان الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، خطته الرامية لدفع العملية السياسية والتمهيد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال العام 2023، التي عرضها على مجلس الأمن الدولي أمس الإثنين.

وتنص خطة باتيلي على تشكيل لجنة تسييرية للانتخابات في ليبيا تضم ممثلين عن المؤسسات والشخصيات السياسية والقبائل والمجتمع المدني والمرأة والشباب، تتولى اعتماد القانون الانتخابي وووضع التدابير اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الوطني الذي يترقبه الليبيون.

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