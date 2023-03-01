الدولار يتراجع أمام الدينار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

انخفض سعر العملة الأميركية أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الأربعاء، مقابل تعاملات أمس الثلاثاء.

وتراجع سعر الدولار إلى 5.09 دينار مقابل 5.10 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

استقرار اليورو والإسترليني مقابل الدينار

وثبت سعر اليورو عند 5.39 دينار، والجنيه الإسترليني عند 6.13 دينار في السوق الموازية.

ولم يطرأ تغيير على سعر صرف الليرة التركية والدينار التونسي اللذين سجلا 0.27 دينار، و1.65 دينار ليبي على الترتيب، واستقر سعر كسر الذهب عيار (18) عند 221 دينارا للغرام.