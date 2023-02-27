الدبيبة: إرادة الليبيات لم تضعف رغم الاعتقال والاغتيال

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إن «المرأة الليبية تعرضت جراء الحرب ومكافحة الإرهاب للاستهداف والاعتقال والاغتيال، لكن إرادتها لم تضعف رغم ذلك».

وأضاف الدبيبة في افتتاح المؤتمر التاسع لمنظمة المرأة العربية، الذي ترأسته ليبيا، وعقد في طرابلس اليوم الإثنين، إن المرأة الليبية واصلت الدفاع عن وحدة بلدها واستقلاله.

وأشار إلى إثبات المرأة شجاعة وقمة في الوطنية ولديها الكفاءة لقيادة بلدها، داعيا إلى إصدار توصيات بناءة وعملية تسهم في تعزيز تمكين المرأة في الدول العربية.

الدبيبة يدعو إلى «إعلان طرابلس»

كما اقترح أن يصدر عن المؤتمر «إعلان طرابلس» الذي يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة العربية.

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تجربة ليبية رائدة في مجال مشاركة المرأة في الحياة السياسية؟

وواصل: «نحن في ليبيا لدينا تجربة رائدة في مجال مشاركة المرأة في الحياة السياسية ونساء استشهدن في سبيل وحدة واستقلال ليبيا، ونتمنى أن يكون هذا الإعلان تكريما لها».

واعتبر الدبيبة أن حكومته «وضعت قضايا تمكين المرأة كأولوية لها، مع اختيار خمس وزيرات في تشكيلة الحكومة، أثبتن جدارتهن في قيادة وزارتهن، واختيار خمس وكيلات وزارات عملن بشكل دؤوب في مجال التعليم والبحث العلمي والثقافة والعدل، إلى جانب تقلد المرأة الليبية مناصب عليا أخرى».

الدبيبة في افتتاح المؤتمر التاسع لمنظمة المرأة العربية، طرابلس، 27 فبراير 2023 (حكومة الدبيبة)