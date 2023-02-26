شاهد في «وسط الخبر»: غرفتان للسلطة التشريعية.. هل تكون مناسبة لليبيا؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الأحد، الضوء على التطورات المتعلقة بالقاعدة الدستورية، التي تشير التوقعات إلى أن يكون شهر مارس ربما حاسمًا لإقرارها، وذلك بعدما أضاف مجلس النواب تعديلاً جديدًا على الإعلان الدستوري، يتعلق بمكونات السلطة التشريعية واختصاصاتها، وتحديد مقر مجلس الأمة الوارد في التعديل في العاصمة طرابلس، ويتكون من 900 عضوا، على أن تكون مدينة بنغازي هي المقر الرسمي لمجلس النواب ويضم 200 عضوا ينتخبون حسب الكثافة السكانية.

والخميس الماضي، أجل المجلس الأعلى للدولة جلسة التصويت على التعديل الدستوري. في حين نظم محتجون تظاهرة أمام فندق المهاري في طرابلس حيث مقر انعقاد الجلسة للتنديد بالتعديل الدستوري. وفي اليوم نفسه (الخميس) نشر مجلس النواب التعديل في العدد الرابع من الجريدة الرسمية، متضمنًا 34 مادة، حسبما أكد الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

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وفتح البرنامج نقاشًا حول وجود مجلسين للسلطة التشريعية، هل تكون مساعدة أم معرقلة للحياة السياسية، وذلك في حوار مع كل من: القانوني والباحث السياسي رمضان التويجر، والأكاديمي والمحلل السياسي عبدالباسط المصراتي، وأستاذ القانون العام مجدي الشبعاني.

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