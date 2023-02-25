افتتاح عدد من مباني المدينة القديمة في طرابلس بعد صيانتها

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح مسؤولون في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عدد من المباني السياحية في المدينة القديمة بطرابلس اليوم السبت، منها ميدان السيدة مريم، وبنك «دي روما»، والمكتبة القديمة، ودار كريستا.

شارك رئيس جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار اللواء السنوسي صالح السنوسي في افتتاح المباني التي جرت صيانتها من قِبل جهاز تطوير المدينة القديمة، وفق بيان لوزارة الداخلية.

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السراج بين حضور افتتاح المواقع الأثرية

حضر الافتتاح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووكيل وزارة السياحة، وأمين عام ديوان مجلس الوزراء، وعميد بلدية طرابلس الكبرى، ورئيس حكومة الوفاق الوطني السابق فائز السراج، ومجلس إدارة جهاز المدينة القديمة، وعدد من المهتمين بتطوير المدينة القديمة وتوثيق تاريخها، وعدد من الأهالي.

افتتاح مبان قديمة في طرابلس، 25 فبراير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)

افتتاح مبان قديمة في طرابلس، 25 فبراير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)

افتتاح مبان قديمة في طرابلس، 25 فبراير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)

افتتاح مبان قديمة في طرابلس، 25 فبراير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)

افتتاح مبان قديمة في طرابلس، 25 فبراير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)

افتتاح مبان قديمة في طرابلس، 25 فبراير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)

افتتاح مبان قديمة في طرابلس، 25 فبراير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)

افتتاح مبان قديمة في طرابلس، 25 فبراير 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)