السفير الفرنسي يبحث مشاريع التعاون مع ليبيا في مجال الآثار

القاهرة - بوابة الوسط

بحث سفير فرنسا لدى ليبيا، مصطفى مهراج، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مصلحة الآثار، محمد فرج محمد، مشاريع التعاون بين ليبيا وفرنسا في ميدان الآثار، وتحديث متحف طرابلس، ومحاربة الاتجار بالممتلكات الأثرية.

وقال مهراج عبر حسابه بموقع «تويتر»: «سعيد بلقائي محمد فرج محمد، رئيس مصلحة الآثار، بمكتبه في قلعة العاصمة، وبتبادلنا حول مشاريع التعاون بين فرنسا وليبيا في الميدان ذاته، وتحديث متحف طرابلس، ومحاربة الاتجار بالممتلكات الأثرية».

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ومطلع العام 2020، وقعت مؤسسة «أليف» لدعم التراث مع البعثة الأثرية الفرنسية لدي ليبيا، اتفاقية تعاون لتحديث متحف طرابلس «المتحف الوطني في السراي الحمراء» في مقر مندوبية ليبيا لدى الـ«يونيسكو». وتنص الاتفاقية على تقديم مؤسسة «أليف» دعما ماليا لإجراء الدراسات الأولية لتحديث متحف طرابلس.

متحف طرابلس. (حساب السفير الفرنسي على تويتر)

متحف طرابلس. (حساب السفير الفرنسي على تويتر)

متحف طرابلس. (حساب السفير الفرنسي على تويتر)