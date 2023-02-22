لنقي: إجراء الانتخاب التشريعية فقط من شأنه أن يعيدنا إلى المربع الأول

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي، عن خشية أن يؤدي إجراء الانتخابات التشريعية فقط دون الرئاسية إلى عودة البلاد إلى «المربع الأول» إذا استخوذ البرلمان الجديد على السلطة التنفيذية في غياب رئيس الدولة.

وغرّد لنقي عبر حسابه على «تويتر» مساء اليوم الأربعاء قائلا: «لا أنصح بإجراء انتخابات تشريعية فقط بمعزل عن الانتخابات الرئاسية حتى لا يستحوذ البرلمان الجديد على السلطة التنفيذية في غياب رئيسٍ للدولة».

واعتبر لنقي أن استحواذ البرلمان الجديد على السلطة التنفيذية «من شأنه أن يُعيدنا إلى المربع الأول من عدم فصل السلطات وافتئات السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية وابتزازها وتعطيل مسيرة بناء الدولة».

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مواقف متضاربة بشأن العملية السياسية والانتخابات

ويأتي تعليق لنقي في وقت تتضارب فيه مواقف الأطراف والجهات الفاعلة في ليبيا والأمم المتحدة بشأن العملية السياسية المتعثرة منذ تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021.

وتدفع الأمم المتحدة بدعم من القوى الغربية نحو إجراء الانتخابات التي سجل 2.8 مليون ناخب ليبي للمشاركة فيها، في حين لم ينجح تقارب مجلسي النواب والدولة حتى الآن في التوافق على القاعدة الدستورية والقوانين المنظمة للانتخابات.

ومن المقرر أن يقدم الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتجدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، الإثنين المقبل، خطته لإعادة إطلاق العملية السياسية إلى مجلس الأمن الدولي، وسيشارك قبلها في اجتماع مجموعة الاتصال الدولية المعنية بليبيا «p3+2+2».