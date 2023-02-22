مسؤول قطري: واشنطن تستضيف اجتماع «2+2+P3» بشأن ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

تستضيف العاصمة الأميركية واشنطن اجتماع «2+2+P3»، المعني بالشأن الليبي، حسب تغريدة للناطق باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري على موقع «تويتر»، دون إشارة إلى موعد انعقاد الاجتماع والمشاركين فيه.

وقال الأنصاري إن مساعد وزير الخارجية القطرية للشؤون الإقليمية محمد بن عبدالعزيز سيغادر إلى واشنطن لحضور الاجتماع، مشيرا إلى أن الدوحة تولي أهمية كبيرة للوضع في ليبيا، وفق إحاطته الأسبوعية أمس الثلاثاء.

الاجتماع يهدف إلى تنسيق المواقف

وأضاف الأنصاري أن الهدف الأساسي من الزيارة هو تنسيق المواقف حول إمكانية الوصول إلى توافق في الحالة الليبية.

وأكد دعم الموقف القطري إجراء الانتخابات العامة في ليبيا، باعتبار أنها السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في البلاد.

اجتماع واشنطن

وتحدثت تقارير إعلامية في مطلع شهر يناير الماضي عن اجتماع مرتقب في الولايات المتحدة للفاعلين الدوليين في المشهد الليبي، وحينها قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس «إن التكهنات بشأن موعد انعقاد الاجتماع غير دقيقة وخاطئة».

- الخارجية الأميركية ترفض التعليق على زيارة مدير «سي آي إيه» لليبيا.. وتنفي عقد اجتماع واشنطن

- مبادرة القوى الوطنية تؤيد اجتماع واشنطن وتشدد على ضرورة «استبعاد الطبقة السياسية كافة»



لكن برايس عاد وأشار إلى تطلع بلاده «لاستضافة مناقشة مستقبلية» بشأن ليبيا «كما فعلت في الماضي»، لكنه لم يحدد تاريخا معينا، مشيرا في الوقت نفسه إلى دعم جهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي.