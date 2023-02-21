باشاغا يوجه بالبدء الفوري في صيانة محطة تحلية المياه بالمرج

القاهرة - بوابة الوسط

وجه رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، بالبدء الفوري في صيانة محطة تحلية المياه بوترابة المغذي الرئيسي لبلدية المرج بمياه الشرب.

جاء ذلك خلال لقائه نائبه ورئيس غرفة الطوارئ والاستجابة السريعة، علي القطراني، الذي أطلعه على نتائج زيارته الأخيرة للمرج، حسب بيان الحكومة المكلفة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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واستعرض القطراني أهم الاحتياجات الضرورية الواجب توافرها للمرج في هذه الظروف الاستثنائية، وذلك بعد إعلان حالة التأهب القصوى تحسبا لأي طارئ.

يشار إلى أن باشاغا شكل غرفة الطوارئ المعنية بمتابعة الأوضاع في المرج عقب الهزات الأرضية التي شهدتها الفترة الأخيرة، وتضم الغرفة وزيري الصحة والزراعة والثروة الحيوانية ومساعد الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي ومدير فرع هيئة السلامة الوطنية بالمنطقة الشرقية ورئيس الهيئة الليبية للإغاثة.