إعادة افتتاح المعهد العالي للقضاء بعد تطويره

القاهرة - بوابة الوسط

أعيد اليوم الإثنين افتتاح المعهد العالي للقضاء بعد استكمال صيانته وتطويره، بسبب تضرره جراء الحرب.

وأفاد مكتب النائب العام، عبر صفحته على «فيسبوك»، بأنَّ حفل افتتاح المبنى الجديد للمعهد حضره النائب العام؛ ورئيس المحكمة العليا، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ووزير العدل، ورئيس ديوان المحاسبة، وعدد من منسوبي المعهد.

- وزارة العدل تحتفل بالتحاق الدفعة 20 بالمعهد العالي للقضاء

وتحدث النائب العام المستشار الصديق الصور، في كلمة خلال الافتتاح، عن دور المعهد في أعمال تأهيل الإطار القضائي طيلة ثلاثة عقود، مشيدًا بالتغير الذي طرأ على رؤية السياسة التعليمية، وأساليب التدريب، التي تهدف إلى تنمية كفاءة الإطارين الوظيفي والقضائي.

والمعهد الذي أنشئ عام 1985 في طرابلس، يُعنى بتأهيل وتدريب خريجي كليات القانون، تمهيدًا لتعيينهم في الوظائف القضائية، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب الباحثين والمستشارين القانونيين العالمين في السلطتين التنفيذية والتشرعية، ورفع كفاءة الموظفين بالهيئات القضائية من خلال الدورات والورش العلمية والتدريبية.

جانب من مراسم إعادة افتتاح المعهد العالي للقضاء في طرابلس، 20 فبراير 2023، (مكتب النائب العام)

جانب من مراسم إعادة افتتاح المعهد العالي للقضاء في طرابلس، 20 فبراير 2023، (مكتب النائب العام)

جانب من مراسم إعادة افتتاح المعهد العالي للقضاء في طرابلس، 20 فبراير 2023، (مكتب النائب العام)